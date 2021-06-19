Deniz'i öldüren HDP saldırganının, katliamdan 3 gün önce "Komünistim" diyerek binaya girdiği ortaya çıktı - Son Dakika

HDP'nin İzmir'deki il binasına girip, 25 yaşındaki Deniz Poyraz'ı katleden eski sağlık çalışanı Onur Gencer, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının olay anında giydiği kıyafeti de Emniyet'te değiştirdiği, adliyeye giderken kısa şort ve terlik giydiği gözlendi.

Soruşturmada katil zanlısı Onur Gencer'in binaya girerken elinde bulundurduğu çantada, iki adet bıçak ve 200 TL para olduğu öğrenildi. Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm. tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi.

"SAZ KURSU VERİYOR MUSUNUZ?"

Katliamdan üç gün önce HDP il binasına giren Gencer'in içeri girdikten sonra bir parti görevlisine "Ben komünistim. Aranıza katılmak istiyorum. Buraya gelip gidebilir miyim. Saz kursu veriyor musunuz" diye sorduğu, görevlinin ise "burada saz kursu verilmiyor" cevabını verdiği öğrenildi. Binanın çıkışında görevli ile karşılaşan Gencer, "Burası çok kalabalık oluyor mu" diyerek sorduğu görevlinin ise "Sabah 9-10 kişi oluyor" yönünde cevap vermediği belirlendi.

"PARA İÇİN GİTMEYECEĞİ YOL YOK"

Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde ilk acil yardım teknisyeni iken göreve gelmediği için ihraç edildiği söylenen Onur Gencer'in hastane içerisinde de çelişkili hareketleri bulunduğu öğrenildi. Gencer'in belli bir sabit fikri olmadığını söyleyen çalışma arkadaşları "Cebine para koyduğunuz zaman gitmeyeceği yol yoktu" dedi.

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

Soruşturma ile ilgili binanın ve bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polisin, olay saatine ait görüntüleri aldıktan sonra kayıtları sildiği iddia edildi. İzmir Valiliği isekayıtların silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.