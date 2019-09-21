Son Dakika Haberleri: Deniz iki renk aldı
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Deniz iki renk aldı

9 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağmur sonrası deniz iki renk aldı.

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağmur sonrası deniz iki renk aldı.

Dün etkili olan yağmur sonrası derelerden akan çamurlu su, yaklaşık 35 kilometre sahili bulunan denizi kahverengiye boyadı.

Sahil boyunda yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistler ise yaklaşık 200 metre açığa kadar kahverengi olan denizi izledi.

Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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