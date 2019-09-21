Deniz iki renk aldı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağmur sonrası deniz iki renk aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:36 Kaynak: AA
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağmur sonrası deniz iki renk aldı.
Dün etkili olan yağmur sonrası derelerden akan çamurlu su, yaklaşık 35 kilometre sahili bulunan denizi kahverengiye boyadı.
Sahil boyunda yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistler ise yaklaşık 200 metre açığa kadar kahverengi olan denizi izledi.
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