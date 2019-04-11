"DENİZ" İlk Kez Baltacı'nın Sesinden

Eserleri yıllardır Karadeniz müziğine yön veren, ünlü sanatçılar tarafından başarıyla yorumlanan Yüksel Baltacı, sözü ve müziği kendine ait sekiz yeni eseri "DENİZ" adlı albümünde topladı. Düzenlemelerini ve müzikal prodüktörlüğünü hoca lakaplı Abdurrahman Tarikçi'nin yaptığı albümün yapımcılığını, yıllardır televizyon ekranlarında başarılı işlere imza atan "NTC Medya" üstlendi. Bu güzel ortaklık sayesinde, yıllardır dizilerin en güzel sahnelerinde fon müziği olmuş Baltacı'nın eserlerini yeniden dinleme şansı bulacağız. Baltacı, "Sade tavrı ve yalın anlatımıyla, dinleyenlerin her anında huzur bulacağı "DENİZ" için; "yalnızca naçizane duygularımı paylaştım" dedi.