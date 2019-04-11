Son Dakika Haberleri: "DENİZ" İlk Kez Baltacı'nın Sesinden

"DENİZ" İlk Kez Baltacı'nın Sesinden

1 saat önce

Nayino, Divane, Haram, Manoma, Melena, Yüreğine Yaz Beni, Rüzgar, Kalbimin Yarısıyım ve daha bir çok hit olmuş Karadeniz türküsünün yaratıcısı Yüksel Baltacı, yorumcu kimliğiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Eserleri yıllardır Karadeniz müziğine yön veren, ünlü sanatçılar tarafından başarıyla yorumlanan Yüksel Baltacı, sözü ve müziği kendine ait sekiz yeni eseri "DENİZ" adlı albümünde topladı. Düzenlemelerini ve müzikal prodüktörlüğünü hoca lakaplı Abdurrahman Tarikçi'nin yaptığı albümün yapımcılığını, yıllardır televizyon ekranlarında başarılı işlere imza atan "NTC Medya" üstlendi. Bu güzel ortaklık sayesinde, yıllardır dizilerin en güzel sahnelerinde fon müziği olmuş Baltacı'nın eserlerini yeniden dinleme şansı bulacağız. Baltacı, "Sade tavrı ve yalın anlatımıyla, dinleyenlerin her anında huzur bulacağı "DENİZ" için; "yalnızca naçizane duygularımı paylaştım" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:49 Kaynak: Bültenler
Karadeniz, Güncel
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