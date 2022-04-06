Deniz'in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı - Son Dakika
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Deniz'in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı

06.04.2022 15:42
Deniz'in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliği etkinliği Turgutreis sahilinde gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliği etkinliği Turgutreis sahilinde gerçekleşti. 2 saat deniz dibinde kalan dalgıçlar 192 kg çöp çıkardı.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, belediye dalış takımı, Mis Gibi 1 Bodrum ekibi ve Zeyyat Mandalinci İlkokulu'ndan 60 öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Dalgıçların deniz dibinde yaptığı temizliğe öğrenciler de sahildeki çöpleri toplayarak destek verdi. Gönüllü dalgıçlardan oluşan ekip, 2 saatlik çalışma sonrasında 40 kg tekstil malzemesi, 85 kg lastik, 3 kg metal, 35 kg muhtelif çöp, 4 kg plastik, 25 kg cam malzeme olmak üzere toplamda 192 kg atık malzeme topladı. Temizlik çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Çalışma sonunda toplanan atıklar, Konacık Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

(Eren Ayhan - Hamdi Yörür - İHA)

Deniz'in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı
Deniz'in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı
Deniz'in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı
Deniz'in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı
Deniz'in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı
Deniz'in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı

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Turgutreis, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deniz'in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı - Son Dakika


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