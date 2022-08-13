Caretta carettaları kurtaracak 3 yöntem - Son Dakika
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Caretta carettaları kurtaracak 3 yöntem

13.08.2022 10:25
Caretta carettaları kurtaracak 3 yöntem

DENİZ Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), ölümlerinin çoğu denizde olan caretta carettaları korumak için balıkçılıklarla 3 yöntemli proje başlattı.

DENİZ Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), ölümlerinin çoğu denizde olan caretta carettaları korumak için balıkçılıklarla 3 yöntemli proje başlattı. Olta iğneleri 'J' yerine 'C' olarak değiştirildi, trol ağlarına kaplumbağaları dışlama cihazı takıldı, ağlara kaplumbağaların kaçmasını sağlayan yeşil ışık uygulaması başlatıldı.

Türkiye'nin ilk ve en büyük deniz kaplumbağaları tedavi rehabilitasyon merkezi olan Muğla'nın Dalyan-İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER, büyük bölümü denizde ve balıkçılık faaliyetlerine bağlı misina, hayalet ağ, olta iğneleri gibi sebeplerle yaşamını kaybeden deniz kaplumbağalarını korumak için 'Lifemedturtle' adlı proje başlattı. Proje kapsamında olta iğneleri, ağlar ve trollerde 3 farklı yöntem test ediliyor. Bu yeni yöntemlerle balıkçılık faaliyetlerinde, deniz kaplumbağalarının karşı karşıya kaldığı ölümcül risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

YILDA 150-200 ÖLÜM VAKASIPamukkale Üniversitesi'nden DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölümlerinin çok büyük oranda deniz içinde gerçekleştiğini belirterek, "Denizde ölen veya yaralanan kaplumbağalar dalgalarla kıyıya vuruyor. Biz her yıl Muğla sınırlarında 150-200 civarı ölü ihbarı alıyoruz" dedi.Deniz kaplumbağalarının neslinin tükenmesinin önüne geçmek için denizde de koruma çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kaska, DEKAMER olarak deniz kaplumbağalarının denizlerde de korunmasına yönelik proje başlattıklarını, proje kapsamında 3 farklı balıkçılık faaliyetine yönelik test çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.ÖLÜMLER GENELLİKLE DENİZDE Deniz kaplumbağalarının denizdeki ölüm nedenleri içinde plastik atık yutmalarının yanı sıra balıkçılık faaliyetleri kapsamında ağlara takılma, misina atıkları, olta iğneleri gibi nedenlerin öne çıktığını anlatan Prof. Dr. Kaska, "Yetişkin kaplumbağaların öldüğü yer genellikle deniz içi ve ömürlerinin yüzde 99'unu denizde geçiriyorlar" dedi.BALIKÇI AĞLARINA YEŞİL IŞIKProf. Dr. Kaska, proje kapsamında test aşamasında 3 yöntemle ilgili şu bilgileri verdi: "Denizde balıkçı ağlarına takılmasınlar diye ağlara yeşil ışıklar takıyoruz. Kaplumbağa bu yeşil ışıkları görünce ağlardan kaçtığı için takılmadan uzaklaşıyor. İkinci yöntem ise olta iğneleri 'J' harfi şeklinde. Boğazına veya vücudunun herhangi bir yerine takıldığında çıkaramıyor. Daha çok da boğazlarına takılıyor. Bu iğneleri 'C' harfi şeklinde uygulamaya başladık ve boğazına girse bile takılmadan kolaylıkla kurtulabiliyor. Üçüncüsü de trol ağlarında kaplumbağa dışlama cihazı dediğimiz yöntem. Kaplumbağa trol ağdaki ızgaraya girince, ızgarada balıklar tutulmaya devam ediyor fakat kaplumbağanın, sıkışmadan yukarısından kurtulabileceği penceresi var. Muğla sahillerinde bazı balıkçılarımızla bu yöntemleri test amaçlı uygulama aşamasındayız."12 YARALI KAPLUMBAĞA TEDAVİ EDİLİYOR

Bu yıl DEKAMER'e 12 yaralı deniz kaplumbağası getirildiğini belirten Prof. Dr. Yakup Kaska, tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Tüm bu çalışmalarımızı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yapıyoruz. Tedavisini tamamladığımız bir yetişkin caretta caretta kaplumbağasını, önümüzdeki günlerde Antalya'daki bir otelin de desteğiyle uydu verici cihaz takarak Lara Plajı'ndan denize göndereceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Balıkçılık, Araştırma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caretta carettaları kurtaracak 3 yöntem - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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