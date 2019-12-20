Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Toplantısı Erdemli'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Toplantısı Erdemli'de başladı - Son Dakika

Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Toplantısı Erdemli'de başladı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü (DBE) ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma...

Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Toplantısı Erdemli'de başladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü (DBE) ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün birlikte düzenlediği Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Toplantısı Erdemli'de başladı.

DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsün Toplantı Salonundaki toplantıda yurt genelindeki 22 kaplumbağa üreme alanına sahip sahillerin güncel durumunun tartışılacağını ayrıca, deniz kaplumbağalarının popülasyonları, alınacak tedbirler, alanların rehabilitasyonu, yuvalama sayıları ve gelecek projeksiyonlar ele alınacağını kaydetti.

Ergene, Mersin'de deniz kaplumbağalarının ikinci büyük üreme merkezi olan Davultepe 100. Yıl kumsalının tahrip edilmesinin önüne geçilmesi konusunda acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Çok sayıda bilim adamı ve araştırmacının katıldığı toplantının iki gün süreceği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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