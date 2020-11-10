Deniz kaplumbağaları göç yolculuğunu sürdürüyor - MUĞLA - Son Dakika

Deniz kaplumbağaları göç yolculuğunu sürdürüyor - MUĞLA

10.11.2020 11:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Patara sahilinden denize bırakılan ve "Patara", "Likya" ile "Belkıs" adı verilen deniz kaplumbağaları, göç yolları üzerindeki seyirlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Patara sahilinden denize bırakılan ve "Patara", "Likya" ile "Belkıs" adı verilen deniz kaplumbağaları, göç yolları üzerindeki seyirlerini sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında uydu takip cihazı takılan, Emine Erdoğan'ın da katıldığı bir etkinlikle denize bırakılan üç deniz kaplumbağası, yüzeye çıktıkları andan itibaren sinyal göndermeye devam ediyor.

Takılan cihazlarla takip edilen kaplumbağaların izledikleri rota, uğradıkları bölgeler gibi pek çok veriyi elde eden bilim insanları, bu sayede deniz kaplumbağalarının denizde karşılaştığı riskleri de öğrenme fırsatı buluyor.

Kaplumbağaların rotaları, uğradıkları bölgeler ve bu bölgelerde ne kadar kaldıkları, takip cihazından gelen verilerle izleniyor.

Uydu cihazı takılan 8 deniz kaplumbağasından en fazla yolu, Likya katetti. 1747 kilometre yol giden Likya, Libya'da Misrata kıyılarında dolaşıyor.

Patara sahilinden bırakılan kaplumbağalardan biri olan Belkıs da 515 kilometre yol alarak gittiği İztuzu kıyılarında dolaşmaya devam ediyor.

Yaralı bulunan üç deniz kaplumbağası önce tedavi edildi

Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uydu takip cihazı takılan 3 deniz kaplumbağasının balıkçılık kaynaklı yaralanmalar nedeniyle merkezlerinde tedavi gördüğünü söyledi.

Kaplumbağaların sağlık durumlarının uydu cihazı bağlamaya uygun bulunması üzerine cihaz takılarak denize bırakıldıklarını hatırlatan Sözbilen, kısa süre sonra da ilk sinyalleri almaya başladıklarını bildirdi.

Sözbilen, deniz kaplumbağalarının yaşamlarının büyük bir kısmını denizde geçirdiklerini belirterek "Biz kaplumbağaların denizdeki yaşamlarını iyi bilirsek onları daha iyi koruyabiliriz. Bunları denizde takip etmesi kolay değil, onun için özel yöntemler kullanmak gerekiyor. Bunlardan biri, uydu cihazıyla takip etmek." dedi.

Her anları takip ediliyor

DEKAMER olarak son 10 yıldır yaptıkları çalışmalarda çok sayıda deniz kaplumbağasını izlediklerini vurgulayan Sözbilen, önceki yıllarda yaptıkları çalışmalara ek olarak bu yıl Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün hazırladığı projeyle Patara, Dalyan ve Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgelerinde 8 hayvanı izlemeye başladıklarını söyledi.

Sözbilen, bu bölgelerde 8 hayvanın da farklı davranışlar göstermeye başladığını gördüklerini belirterek şöyle devam etti:

"Kullandığımız cihazlarla, bunların çok hassas pozisyonlarını görüyoruz. Bu çok önemli çünkü denizdeki korumayı yapabilmek için göç eden canlılar sadece Türkiye'nin değil, diğer ülkelerin katkılarının da olması gerekiyor. Onların yaptığı çalışmalara bizim de katkı sağlamamız gerekiyor. Bu kaplumbağaların nerelerde bulunduğu, önemli alanlar neresi, bu konuda güzel veriler alıyoruz. Tüm veriler alındıktan sonra ümit ediyorum ki önemli alanların belirlenmesi ve deniz kaplumbağalarının denizlerde etkin şekilde korunmasına yardımcı olacaklar."

Patara'dan gönderdikleri kaplumbağalardan önemli veriler aldıklarını anlatan Sözbilen, "Patara; Kaş ve Meis Adası arasında bulunuyor. Likya, Akdeniz'i geçtikten sonra önce Libya'ya ulaştı, ardından kıyı şeridi boyunca ilerleyerek Tunus'un Boughrara Körfezi'ne ulaştı. Belkıs, önce Göcek bölgesine uğradı sonra Dalyan'a ulaştı ve halen Dalyan İztuzu Kumsalı açıklarında." diye konuştu.

Deniz kaplumbağalarının beslenme, kışlama ve yuvalama alanları arasında göç eden canlılar olduğuna dikkati çeken Sözbilen, bu nedenle deniz yaşamı için büyük öneme sahip bu canlıların sadece yuvalama alanlarını korumanın yeterli olmadığını ifade etti.

Deniz kaplumbağaları göç yolculuğunu sürdürüyor - MUĞLA
Deniz kaplumbağaları göç yolculuğunu sürdürüyor - MUĞLA
Deniz kaplumbağaları göç yolculuğunu sürdürüyor - MUĞLA
Deniz kaplumbağaları göç yolculuğunu sürdürüyor - MUĞLA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Likya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz kaplumbağaları göç yolculuğunu sürdürüyor - MUĞLA - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum 1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı 120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi
Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar         
11:49
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu         
11:15
Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi         
11:09
Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor         
10:35
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı         
07:47
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 11:55:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz kaplumbağaları göç yolculuğunu sürdürüyor - MUĞLA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei