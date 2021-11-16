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Deniz kaplumbağaları için plastik tehdidi - Son Dakika

Deniz kaplumbağaları için plastik tehdidi

16.11.2021 09:50
Deniz kaplumbağaları için plastik tehdidi

NESİLLERİ tehdit altında olan deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta) plastik kirliliğinden etkilendiği, ciddi sağlık sorunları ile karşılaştıkları, plastik kirliliğinin yuvalama kumsallarında sıcaklığın artmasına, bunun etkisiyle popülasyona katılan erkek bireylerin azalmasına yol...

NESİLLERİ tehdit altında olan deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta) plastik kirliliğinden etkilendiği, ciddi sağlık sorunları ile karşılaştıkları, plastik kirliliğinin yuvalama kumsallarında sıcaklığın artmasına, bunun etkisiyle popülasyona katılan erkek bireylerin azalmasına yol açabileceği belirtildi.

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska başkanlığındaki heyet, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Konferansında (COP26), iklim değişikliği ve plastik kirliliğinin deniz kaplumbağalarına etkileri ve göç yollarının araştırılması konulu panel düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen panele İtalya'dan Dr. Paolo Casale,  Pamukkale Üniversitesi öğretim görevlisi ve DEKAMER koordinatörü Doğan Sözbilen, İngiltere Exeter Üniversitesinden Dr. Robin Snape ve Dr. Emily Duncan ile Swensa Üniversitesinden Dr. Nicole Esteban katıldı.

DEKAMER Başkanı Prof Dr. Yakup Kaska, iklim değişikliği nedeniyle gözlenen sıcaklık artışlarının deniz kaplumbağaları üzerinde gözlenen ve gelecekte gerçekleşecek olumsuz etkilerine ayrıca artan denizel kirliliğe dikkati çekti. Akdeniz ve dünyada deniz kaplumbağası popülasyonlarının durumu ele alınırken, deniz kaplumbağaların göç yolları, denizdeki yaşam alanları ve bu alanlarda görülen tehditler anlatıldı. Deniz kaplumbağalarının uydudan izleme ile göç yollarının belirlenmesi ve beslenme alanları üzerine konuşan DEKAMER Koordinatörü Sözbilen ve Dr. Snape, Akdeniz'de öne çıkan özel alanların önemini vurgularken, bu alanlarda avcılık, kirlilik ve deniz trafiği gibi tehditlerin artmasının geri döndürülmesi zor zararlar vereceğini vurguladı.

'TUBA' İSİMLİ KAPLUMBAĞA İKİ YILDA 15 BİN KİLOMETRE YOL KAT ETTİUydudan izleme çalışmalarının bilimsel bilgiyi artırmanın yanında kamuoyu farkındalığı üzerinde etkisinden de söz eden Doğan Sözbilen, iki yıldan uzun süredir izlenen 'Tuba' isimli kaplumbağanın yaklaşık 15 bin kilometre yol kat ettiğini ve haritasının yaklaşık 6 milyon izleme aldığını belirtti. Sözbilen tek bir bireyin izlenmesinin yeterli olmayacağını, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle son iki yılda izlenmeye başlanan toplam 18 kaplumbağa ile ileride denizel alanlarda alınacak önlemler için önemli bilgiler toplandığını aktardı.Denizel kirlilik ve iklim değişikliği konularında araştırmalar yapan Dr. Emily Duncan ve Dr. Nicole Esteban, dünyadaki tüm bölgelerde deniz kaplumbağalarının plastik kirliliğinden etkilendiğini anlattı. Dr. Duncan, ölü kaplumbağalarda yapılan çalışmalarda hemen her bölgede deniz kaplumbağalarının plastik yediğini ve ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini belirtti. Plastik kirliliğinin ayrıca yuvalama kumsallarında sıcaklığın artmasına, dolayısıyla popülasyona katılan erkek bireylerin azalmasına yol açabileceğini belirten konuşmacılar, uygun şekilde kumsal temizliğinin yapılması ve tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılmasının önemini vurguladı.

Panelin son bölümünde sınırlar ötesi göçler gerçekleştiren deniz kaplumbağalarının korunması için ulusal çabaların yetersiz kalacağı, bu nedenle uluslararası işbirliklerinin önemli olduğuna dikkat çekildi.


- İstanbul
Deniz kaplumbağaları için plastik tehdidi
Deniz kaplumbağaları için plastik tehdidi
Deniz kaplumbağaları için plastik tehdidi
Deniz kaplumbağaları için plastik tehdidi
Deniz kaplumbağaları için plastik tehdidi
Deniz kaplumbağaları için plastik tehdidi
Deniz kaplumbağaları için plastik tehdidi

Yakup Kaska, Plastik, İtalya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deniz kaplumbağaları için plastik tehdidi - Son Dakika


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