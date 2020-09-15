Deniz kaplumbağaları için rehabilitasyon merkezi kurulacak - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde, deniz kaplumbağaları için rehabilitasyon merkezi kurulacak. Yılda yaklaşık 75 bin deniz kaplumbağası yavrusunun deniz ile buluştuğu ve bu yıl rekor sayıya ulaşarak, 3 bin 200 yuvaya ev sahipliği yapan Belek turizm merkezine Çevre ve Şehircilik Bakanlığından müjdeli haber geldi. 9 yuvalama kumsalına sahip Belek'e rehabilitasyon merkezi yapılmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı.

Akdeniz sahillerinde deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı olan ve dünyaca ünlü otellere de ev sahipliği yapan Belek bölgesinde 21 yıldır görev yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, geçtiğimiz günlerde sezon değerlendirmesi yaparken, bölgede yaralı deniz kaplumbağalarını tedavi edecek rehabilitasyon merkezi ihtiyacı olduğunu söylemişti.

"Merkezin çalışmalarına başlandı"

Rehabilitasyon merkezi ihtiyacını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilettiğini belirten Dr. Canbolat, "Biz zaten öncesinde Dalyan'da Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'a ve farklı toplantılarda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman'a ve Genel Müdür Yardımcı Vekili Nuri Kunt'a buradaki rehabilitasyon merkezi ihtiyacı konusunda bilgilendirme yaptık. Biz bu konuyu 1-2 gün önce basın ile paylaşmışken müjdeli bir haber aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Bakanımız Murat Kurum'un destekleri ile rehabilitasyon merkezi ile ilgili çalışmalara başlanmış olduğunu öğrendik. Ülkemizin doğa koruma çalışmalarına verdiği önem adına oldukça sevindirici bir gelişme" dedi.

"Doğa ve turizm için prestij projesi olacak"

Projenin bölge için bir prestij projesi olacağını düşündüğünü dile getiren Dr. Canbolat, "Belek, turizm ve doğa koruma çalışmalarının iç içe olduğu bir bölge. Aynı anda yaklaşık 100 bin turistin konakladığı ve 3bin200 deniz kaplumbağası yuvasına ev sahipliği yapan bir alan. Bu bölgede kurulacak böyle bir merkez gerek ulusal gerek ise uluslararası platformlarda doğa koruma çalışmalarına verilen önemi de gösteren, turistik tesislerin cazibesini artıran prestij projesi de olacak" diye konuştu. - ANTALYA