DENİZ KAPLUMBAĞALARI LİMANDA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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DENİZ KAPLUMBAĞALARI LİMANDA GÖRÜNTÜLENDİ

26.09.2022 12:59

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde iki deniz kaplumbağası limanda görüntülendi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde iki deniz kaplumbağası limanda görüntülendi.

Antalya, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama ve yaşam alanlarının başında geliyor. Sıkça insanların bulunduğu bölgelerde ortaya çıkan kaplumbağalardan ikisi bu kez de Kaş Limanı'nda görüntülendi. Bölgede yiyecek aradığı tahmin edilen deniz kaplumbağaları kordon boyunda gezinenlerin ilgisini çekti. Suyun altında yüzen ve zaman zaman da yüzeye çıkan kaplumbağaları görenler cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Kaplumbağalar bir süre sonra gözden kayboldu.

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZ KAPLUMBAĞALARI LİMANDA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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