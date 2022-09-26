DENİZ KAPLUMBAĞALARI LİMANDA GÖRÜNTÜLENDİ

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde iki deniz kaplumbağası limanda görüntülendi.

Antalya, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama ve yaşam alanlarının başında geliyor. Sıkça insanların bulunduğu bölgelerde ortaya çıkan kaplumbağalardan ikisi bu kez de Kaş Limanı'nda görüntülendi. Bölgede yiyecek aradığı tahmin edilen deniz kaplumbağaları kordon boyunda gezinenlerin ilgisini çekti. Suyun altında yüzen ve zaman zaman da yüzeye çıkan kaplumbağaları görenler cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Kaplumbağalar bir süre sonra gözden kayboldu.