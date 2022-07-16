Deniz kaplumbağalarına vatandaşların hassasiyetle yaklaşması uyarısı - Son Dakika
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Deniz kaplumbağalarına vatandaşların hassasiyetle yaklaşması uyarısı

16.07.2022 13:40
Deniz kaplumbağalarına vatandaşların hassasiyetle yaklaşması uyarısı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Mahmut Ergene, deniz kaplumbağalarını korumak için çevre temizliğinin önemli olduğunu belirterek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Mahmut Ergene, deniz kaplumbağalarını korumak için çevre temizliğinin önemli olduğunu belirterek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Mersin'de caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında bulunan Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur'daki kumsallara anaç kaplumbağalar yumurta bırakmaya devam ediyor.

Bu süreçte deniz kaplumbağalarının zarar görmemesi ve doğal dengelerinin bozulmaması için "temiz çevre" uyasında bulunan yetkililer, vatandaşların bu konuya hassasiyetle yaklaşması gerektiğini bildirdi.

Mahmut Ergene, AA muhabirine, Mersin'in deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Kentteki 5 kumsalda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının görüldüğünü aktaran Ergene, bu alanların deniz kaplumbağası popülasyonuna önemli katkı sunduğunu belirtti.

Ergene, vatandaşların da bu bölgelerde dikkatli olması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar deniz kaplumbağalarını görünce heyecanlanıyor. Sadece dişi deniz kaplumbağaları kumsala çıkıyor. İnsanlar da görünce fotoğrafını çekmek, bazıları dokunmak istiyor. Bu nedenle hayvanlar ürküp kaçabiliyor. Bunun için yapmaları gereken uzaktan izlemek. Mümkün mertebe flaşsız fotoğraf çekmek gerekiyor. Işıktan ve sesten rahatsız oluyorlar. Vatandaşlarımız yavru deniz kaplumbağasını gördüğünde duygusal davranıp onları alarak denize bırakmasınlar. Onların bu yolu yürüyerek kat etmesi ve akciğerlerinin açılması gerekiyor."

Ergene, deniz kaplumbağalarına yönelik uzun yıllardan bu yana çalışma yaptıklarını ve farkındalık oluşturmak için birçok girişimde bulunduklarını söyledi.

"Plastik atıklar büyük bir tehdit"

Atıkların hem deniz kaplumbağalarına hem de yavruların ölümüne sebebiyet verebileceğini vurgulayan Ergene, şu değerlendirmede bulundu:

"Deniz kaplumbağalarını tehdit eden en büyük faktörlerden birisi de çevre kirliliği, özellikle plastik atıklar. Hayvan, denizde plastik poşetle karşılaştığı zaman bunu denizanası sanıp yiyebiliyor. Bunu yemesi ölümle sonuçlanıyor. Aynı zamanda çevre kirliliği yavru deniz kaplumbağalarına da büyük sorun oluyor. Plastik poşetler, bardaklar, pet şişeler, misina atıkları... Deniz kaplumbağaları bunlara takılıp hayatını kaybedebiliyor. Plastik atıklar, sadece deniz canlıları için değil, insanlık için de büyük bir tehdit. Bu canlıları korumamız için çevremizi temiz tutmalıyız, bu konuda çok duyarlı olmak ve hassasiyetle yaklaşmak gerekiyor."

Ergene, temiz çevre konusunda gösterilecek duyarlılığın deniz kaplumbağalarının popülasyonuna katkı sağlayacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Mersin Üniversitesi, Araştırma, Plastik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz kaplumbağalarına vatandaşların hassasiyetle yaklaşması uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz kaplumbağalarına vatandaşların hassasiyetle yaklaşması uyarısı - Son Dakika
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