Deniz kaplumbağalarının çiftleşmesi görüntülendi - Son Dakika

MERSİN'de, deniz kaplumbağalarının yuvalarını işaretlemek için sahile giden doğaseverler, iki deniz kaplumbağasının çiftleşmesini görüntüledi.

Merkez Akdeniz İlçesinde bağlı Kazanlı Sahili'nde, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı yuvaları tespit ederek koruma altına alan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) ekibi, 2 deniz kaplumbağasının çiftleşmesini görüntüledi. Bir süre kıyaya yakın bölgede çiftleşmeyi sürdüren deniz kaplumbağaları, daha sonra gözden kayboldu.