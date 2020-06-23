Deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemesi ve evde beslenmemesi uyarısı - Son Dakika

Deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemesi ve evde beslenmemesi uyarısı

ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'de hayvanların doğal dengesinin bozulmaması gerektiğini dile getirdi.

ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'de hayvanların doğal dengesinin bozulmaması gerektiğini dile getirdi.

Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi

Kıdeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki kumsalların deniz kaplumbağaları için önemli olduğunu söyledi.

Kaplumbağaların deniz ekosistemine fayda sağladığını dile getiren Kıdeyş, "Anaç kaplumbağalar sahile gelerek 70-100 arasında yumurtayı yuvalarına bırakıyor. Daha sonra yuvanın üstünü kapatıp giderler. Bu yavrular belli bir süre sonra yuvalarından çıkıp denize giderler. Onlar da 15-20 yıl sonra çıktıkları sahile gelerek yuva yapar." diye konuştu.

Kıdeyş, doğal dengenin zarar görmemesi gerektiğine dikkati çekerek, bu konuda insanlara çok büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Yuvaların tahrip etmemesi gerektiğini vurgulayan Kıdeyş, şu uyarılarda bulundu:

"Kaplumbağaların geçişlerini engelleyecek yapılar olmaması gerekiyor. Kaplumbağalar serbestçe denizden çıkıp, kumsala yuvasını yapmalı. Bu doğal yapıyı bozmamak lazım. Yavru kaplumbağalar ışığa hassas. Yuvadan çıktıklarında denizin parlamasından denizi öyle anlıyor. Eğer farklı noktalarda ışık görürlerse oraya gidip koruyabiliyorlar. Yavruları görenlerin ellerine alıp denize bırakmaması gerekiyor. Bıraksınlar yavru kendi hareketleriyle denize gitsin. O süreçte kazanacağı kas hareketi denizde rahat ettirecektir. Deniz kaplumbağalarını ürkütmemek lazım. Rahatsız etmeyin ve eve alıp beslenilmez, eve uygun değil."

Kıdeyş, üreme döneminde düzenleme için sahile gelen traktör ve kepçelerin yuvalara zarar verdiğini belirterek, bu çalışmaların üreme dönemi öncesinde yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Caretta carettaların yuvaları korumaya alındı

Yetkililer tarafından Mersin'de caretta carettaların yumurtlama sahalarında başka hayvanların saldırısına uğramamaları ve rahatsız edilmemeleri için tedbirler alındı.

ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait sahilindeki yaşam alanına "Deniz kaplumbağası yuvasıdır, lütfen koruyalım" yazılı tabela asılırken, köpek, çakal ve tilki gibi hayvanların zarar vermemesi için caretta caretta yuvalarına kafes konuldu.

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemesi ve evde beslenmemesi uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
17:32
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
17:25
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
17:23
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
17:22
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
16:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:41:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemesi ve evde beslenmemesi uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]