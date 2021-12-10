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Deniz kaplumbağası kostümü ile COP 22'de farkındalık oluşturmaya çalıştı - Son Dakika

Deniz kaplumbağası kostümü ile COP 22'de farkındalık oluşturmaya çalıştı

10.12.2021 13:05

Deniz kaplumbağası kostümü ile COP 22'de farkındalık oluşturmaya çalıştı Doğu Akdeniz Çevre Platformu Sözcüsü Sadun Bölükbaşı, konferansında simgesi olan deniz kaplumbağası kostümü ile Antalya'da düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı'na katıldı.

Deniz kaplumbağası kostümü ile COP 22'de farkındalık oluşturmaya çalıştı

ANTALYA - Doğu Akdeniz Çevre Platformu Sözcüsü Sadun Bölükbaşı, konferansında simgesi olan deniz kaplumbağası kostümü ile Antalya'da düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı'na katıldı. Bölükbaşı, deniz kaplumbağasının yaşam alanının korunmasına dikkat çekti.

Barselona Sözleşmesi olarak adlandırılan Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı,(COP 22) Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam ediyor.

Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi olarak da bilinen bu belge, Akdeniz'in hassas ekosistemleri, biyolojik çeşitliliğinin yaşam bulduğu deniz ve kıyı ortamlarının uzun vadeli korunmasını amaçlıyor.

Akdeniz kıyıları ve Türkiye'nin Akdeniz sahilleri, deniz kaplumbağalarının başlıca yuvalama alanları arasında yer alıyor. Özellikle Türkiye'nin doğu Akdeniz bölgesinde yer alan İskenderun Körfezi, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından "tehlike altındaki" yeşil deniz kaplumbağasının (Chelonia mydas) ve iribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) yumurta bıraktığı önemli alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

"Kostümle çağrıda bulunmak istedi"

Doğu Akdeniz Çevre Platformu Sözcüsü, Adana Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği (ÇETKO)Başkanı Sadun Bölükbaşı, alanda yürütülen mücadeleyi anlatabilmek için Adana'dan toplantıya katıldı.

İnsan kimliğinin yanında Adana'daki deniz kaplumbağalarını temsilen burada olduğunu belirten Bölükbaşı, " Yaşadığı, doğduğu kumsallarda, tekrar doğup çoğalabilmek ve yaşamlarını devam ettirebilmek istiyor. Ciddi sıkıntılar yaşanıyor bununla ilgili olarak. Hem Adana Yumurtalık Sugözü kumsalında hem de tüm kumsallarda. COP 22 Konferansı'nda da bu kaplumbağaların geleceğiyle ilgili kararlar alınacak. Bu kostümle yaşam onların yaşam alanlarının korunmasını devam edilmesi çağrısında bulunmak istedim" dedi.

"Onların kimliğini ön plana çıkarmak istedik"

Deniz kaplumbağalarının insanlığın geleceği için çok önemli olduğunun altını çizen Sadun Bölükbaşı, " Deniz Kaplumbağası Adana'da o kumsallarda yaşayamayacaksa eğer, biz de yaşayamayacağız demektir. Biz bunu çok iyi bildiğimiz için insan kimliğimiz dışında onların kimliğini ön plana çıkarmak zorunda kaldık. Biz bir yerden başka yere göçebiliriz ama deniz kaplumbağası doğduğu yerde üremesine devam edebiliyor. Uzun yıllar sonra yine gelip Adana sahiline yumurtlamak zorunda. Eğer o kumsalda yumurtlamasını engelleyecek yapılaşmalar, sanayi tesisleri, termik santraller gibi kirleticiler olursa oraya yumurtlayamaz. Onlar yoksa bizde olamayız. Bu toplantıda büyün figürler deniz kaplumbağası üzerine. Buraya da haklarımızı korumaya savunmaya geldik"diye konuştu.

"Son 3 yıldır gelmiyorlar"

Adana sahillerinde deniz kaplumbağası yuvalarında gözle görülür bir azalma olduğunu aktaran Bölükbaşı, " Her yıl aynı yere gelen deniz kaplumbağalarının son 3 yılda gelmediğini görüyoruz. Ciddi anlamda bir azalma var. Akdeniz'in genelinde bir kirlilik, küresel ısınmaya bağlı olarak suda ısınma var. Doğu Akdeniz bölgesinde deniz çayırlarında azalma var. Besin maddesi de azalan canlı alana gelmemeye başladı" ifadelerine yer verdi.

Bölükbaşı, Adana'da artan kirlilikle ilgili adanayatemizhava.org adresiyle bir kampanya başlattıklarını sözlerine ekledi.

Deniz kaplumbağası kostümü ile COP 22'de farkındalık oluşturmaya çalıştı
Deniz kaplumbağası kostümü ile COP 22'de farkındalık oluşturmaya çalıştı
Deniz kaplumbağası kostümü ile COP 22'de farkındalık oluşturmaya çalıştı
Deniz kaplumbağası kostümü ile COP 22'de farkındalık oluşturmaya çalıştı

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Antalya, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deniz kaplumbağası kostümü ile COP 22'de farkındalık oluşturmaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz kaplumbağası kostümü ile COP 22'de farkındalık oluşturmaya çalıştı - Son Dakika
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