Deniz kaplumbağası sandılar, ceset çıktı - Son Dakika

Deniz kaplumbağası sandılar, ceset çıktı

Antalya'da balıkçıların su yüzeyinde caretta caretta (deniz kaplumbağası) sandığı cisim bir erkek cesedi çıktı.

Antalya'da balıkçıların su yüzeyinde caretta caretta (deniz kaplumbağası) sandığı cisim bir erkek cesedi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karaalioğlu Park'ta falezlerin 3 mil açığında tekneyle balığa çıkan balıkçılar su yüzeyinde bir cisim gördü. Caretta caretta olabileceğinden şüphelendikleri cismin yanına yaklaşan vatandaşlar, cesetle karşılaştı. Balıkçılar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Deniz polisi bota aldığı erkek cesedini limana çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin sol kol iç kısmında gül dövmesi olduğu görüldü. Cesette herhangi bir kesi ve darp izine ise rastlanılmadı. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Deniz kaplumbağası sandılar, ceset çıktı - Son Dakika
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