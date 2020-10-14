'Deniz kaplumbağası yuvasını belki 10 yıl sonra Karadeniz'de bile göreceğiz' - Son Dakika

'Deniz kaplumbağası yuvasını belki 10 yıl sonra Karadeniz'de bile göreceğiz'

14.10.2020 13:05
'Deniz kaplumbağası yuvasını belki 10 yıl sonra Karadeniz'de bile göreceğiz', System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı, deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından Belek'te 21 yıldır görev yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Çanakkale'de deniz kaplumbağası yuvası tespit edilmesinin, küresel ısınmayla bağlantılı olabileceğini söyledi.

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı, deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından Belek'te 21 yıldır görev yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Çanakkale'de deniz kaplumbağası yuvası tespit edilmesinin, küresel ısınmayla bağlantılı olabileceğini söyledi. Canbolat, "Belki 10 yıl sonra Karadeniz'de bile göreceğiz" dedi.

Marmara Denizi'nde araştırma yapan uzmanlar, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sahilinde deniz kaplumbağası yuvası tespit etti. Türkiye'de genellikle Akdeniz kıyılarında görülen deniz kaplumbağası yuvalarına Marmara'da da rastlanması, uzmanlar tarafından önemli gelişme olarak değerlendirildi. Türkiye'nin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından Akdeniz sahillerindeki Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde 21 yıldır görev yapan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Marmara Denizi'nde görülen deniz kaplumbağası yuvasına ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

'ŞAŞIRTICI DEĞİL'Bu durumun çok doğal bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bunu biraz geniş olarak düşündüğünüz zaman şaşırtıcı gelmiyor bana. Son 10 yıldır zaten yavaş yavaş Datça, Bodrum, Kuşadası civarında nadir de olsa yuvalamalar oluyordu. Şimdi de Çanakkale'de bir yuvalama tespit edilmiş. Belki bir 10 yıl sonra Karadeniz'de bile göreceğiz. Bunu genel olarak iyi değerlendirmek lazım" dedi.'SICAKLIK ARTTIKÇA KUZEYE DOĞRU ÇIKMAYA BAŞLAYACAKLAR'Marmara Denizi'nde deniz kaplumbağası yuvası tespit edilmesini, Adana, Mersin ve Antalya'da yaşayanların temmuz ve ağustos aylarında sıcaktan bunalıp, yaylalara çıkmasına benzettiğini aktaran Dr. Canbolat, şunları söyledi:

"Bu hayvanlar da göç edebilen hayvanlar. Demek ki küresel ısınmanın etkisini yavaş yavaş görmeye başladık. 10 yıl öncesine kadar böyle olaylar çok nadirdi ya da hiç duymuyorduk. Ama şimdi daha fazla duymaya başladık. Muhtemelen küresel ısınmanın etkisi. Tabi bunun için şu anda bilimsel bir çalışma ve kanıt yok ortada, çok yakında çıkabileceğini düşünüyorum. Bunu da şöyle destekleyebiliriz. Türkiye kıyılarında yuva sayıları oldukça artış göstermeye başladı. Yani 20 yıl önce 400 yuvadan Belek'te şimdi 3 bin 200 yuvaya yani 8 katı artış oldu. Bunu, koruma çalışmalarının çok mükemmel olduğunu söyleyerek anlatmamız mümkün değil. Tabi ki koruma çalışmaları yapılıyor. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler ve STK'larla iş birliğiyle büyük bir çaba sarf ediliyor ülke olarak kaplumbağaların korunması için. Ama bunu sadece ona bağlamak yanlış olur. Zira 20 yıl içerisinde 8 katı yuva sayısındaki artışı iyi korumaya tamamen bağlamak doğru olmayacaktır. Bunu biraz küresel ısınmayla birlikte hayvanların Kuzey Afrika'dan yavaş yavaş kuzeye doğru göç etmesiyle anlatmak daha mümkün. Zira Çanakkale'ye kadar artık yavaş yavaş yuvalamalar yapılıyorsa bu hayvanlar biz nasıl yazın sıcakta aylalara çıkıyorsak sıcaklık arttıkça bunlar da yavaş yavaş kuzeye doğru çıkmaya başlayacaklardır. Durumu böyle anlatmak daha doğru olacaktır."


'Deniz kaplumbağası yuvasını belki 10 yıl sonra Karadeniz'de bile göreceğiz'
'Deniz kaplumbağası yuvasını belki 10 yıl sonra Karadeniz'de bile göreceğiz'

Karadeniz, Çanakkale, Antalya, Belek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Deniz kaplumbağası yuvasını belki 10 yıl sonra Karadeniz'de bile göreceğiz' - Son Dakika

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