Deniz kardeşler imece usulüyle yapılan yeni evlerine kavuştu - Son Dakika

Deniz kardeşler imece usulüyle yapılan yeni evlerine kavuştu

09.10.2020 13:53
Deniz kardeşler imece usulüyle yapılan yeni evlerine kavuştu, System.String[]

Isparta'da eski bir evde zihinsel engelli kardeşi ile birlikte yaşayan Ayşe Deniz için belediye, muhtarlık, esnaf ve halk dayanışmasıyla yeni bir ev inşa edildi.

Isparta'da eski bir evde zihinsel engelli kardeşi ile birlikte yaşayan Ayşe Deniz için belediye, muhtarlık, esnaf ve halk dayanışmasıyla yeni bir ev inşa edildi. İmece usulü tamamlanan evde incelemelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kardeşlerin eşyalarının yenileneceğini ve her türlü ihtiyaçlarının da giderileceğini söyledi.

Isparta'nın Yedişehitler Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Deniz (52) ve zihinsel engelli kardeşi Abdullah Deniz (50) derme çatma bir evde zor şartlarda hayat mücadelesi veriyordu. Mahalle muhtarı Adem Şamlı konuyu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e iletti. Başdeğirmen de verdiği talimatla evin yenilenmesini isterken, evin mahalle sakinlerinin de katkıda bulunmak istemesiyle imece usulü ile yapılması kararlaştırıldı. Isparta Belediyesi eski evin yıkımını ve malzemesini karşılarken, mahalle muhtarlığı da evin işçilik bölümünü üstlendi ve mahalle sakinleri ile esnaf evin yapımına katkı sundu. Böylece imece usulü evin yapımı tamamlandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, evdeki son durumu incelemek ve eksikliklerini tespit amacıyla mahalleye gitti.

"Eksik eşyalar için gereken yapılacak"

Ev sahibi Ayşe Deniz'e 'Memnun musunuz' diye soran Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Biz her zaman sizlerin yanındayız. Nerede zor durumda olan vatandaşımız varsa, bizler onlar için buradayız. Yollar, asfaltlar, parklar her zaman yapılır, önemli olan zorda kalan vatandaşlarımızın sorunlarını giderebilmek, ihtiyaç sahiplerimizin ihtiyaçlarını görebilmek. Burası eski bir yapıydı, yıktık ve şu anki haline getirdik. Bunu imece usulü yaptık, malzemelerini belediye verdi, eksik kalanları muhtarımız tamamladı, işçiliğini yaptırdı. Burayı bu kardeşlerimize kazandırdık. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla oturun. Yine bir ihtiyacınız olursa bizler onlara da yetişmek için burada hazırız" derken, evindeki eksik eşyaların da tamamlanması için gerekenin yapılacağını kaydederek, "Eşyalarını da alacağız, hiçbir eksik bırakmayacağız" diye konuştu.

Yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe Deniz de, "Çok memnunuz, muhtarımızdan, sizlerden Allah razı olsun. Doğalgazım yok ancak bu yıl kömür yakacağım. Kömürüm vardı" derken, Başkan Başdeğirmen de gelecek yıla da doğalgazının yapılacağını söyledi.

Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı da, inşaata Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kendilerine verdiği cesaretle başladıklarını dile getirerek, "Çok şükür bitirdik olduk. Belediye Başkanımıza, mahalle sakinlerime çok teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Deniz kardeşler imece usulüyle yapılan yeni evlerine kavuştu
Deniz kardeşler imece usulüyle yapılan yeni evlerine kavuştu
Deniz kardeşler imece usulüyle yapılan yeni evlerine kavuştu
Deniz kardeşler imece usulüyle yapılan yeni evlerine kavuştu

Şükrü Başdeğirmen, Ayşe Deniz, Engelli, Isparta, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Deniz kardeşler imece usulüyle yapılan yeni evlerine kavuştu - Son Dakika

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