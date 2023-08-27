Deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Operasyonlar başarıyla sonuçlandı - Son Dakika

Deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Operasyonlar başarıyla sonuçlandı

Deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Operasyonlar başarıyla sonuçlandı
Son Güncelleme: 27.08.2023 13:45

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumuyla ilgili Doğan Holding Yönetim Kurulu'ndan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, Sabancı çiftinin operasyonlarının başarıyla tamamlandığı ve durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak çiftin operasyonlarının başarıyla sonuçlandığı, tedavilerinin titizlikle devam edildiği ve durumlarının iyi olduğu açıklaması geldi.

BOTLA KAZA YAPTILAR

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı.Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etmiş ve kısa sürede acil müdahalede bulunulmuştu. Çiftin ilk müdahalesi Bodrum'da yapılmıştı. Durumu ağır olan Ali Sabancı ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti.

Deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Operasyonlar başarıyla sonuçlandı

İKİ KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ

Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilmiş daha sonra vücudunda kalıcı hasar olabilme ihtimaline karşı Ali Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alınmıştı. Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Operasyonlar başarıyla sonuçlandı

"OPERASYONLAR BAŞARIYLA SONUÇLANMIŞTIR"

Tüm bu yaşananların ardından Doğan Holding Yönetim Kurulu'ndan Sabancı çiftinin son durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamada "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup sağlık durumları daha iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz." dendi.

Deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Operasyonlar başarıyla sonuçlandı
Deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Operasyonlar başarıyla sonuçlandı
Deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Operasyonlar başarıyla sonuçlandı
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Güncel

Ali Sabancı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Operasyonlar başarıyla sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Operasyonlar başarıyla sonuçlandı - Son Dakika
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