Deniz kenarına izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı - Son Dakika

Deniz kenarına izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı

Sinop'ta izinsiz olarak sahil kenarına kurulan çadırlar emniyet ve belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Deniz kenarına izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı, System.String[]

Sinop'ta izinsiz olarak sahil kenarına kurulan çadırlar emniyet ve belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.


Mobil Plajı mevkisinde Sinop Belediyesine ait olan yerlere izinsiz kurulan çadırlara karşı emniyet ve belediye ekipleri harekete geçti. Emniyet ve belediye ekipleri tarafından çadırlar kaldırıldı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Sinop'un yıllardan beri kronikleşmiş bir sorunuydu. Bu sorun geçtiğimiz yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İmar Affı Kanunu'yla birlikte daha da önlenemez hale gelmişti. Tabii daha sonrasında bakanlık bir çalışma yaptı. Bu binaların, daha doğrusu bu yapıların bir takım kriterlere uymadığı için yapı kayıt belgesini iptal etti. Biz de bugün itibarıyla aslında daha önceden başlaması gereken çalışmaya korona virüs sebebiyle henüz başlayamamıştık. Kış ayında buradaki mülkiyetlerin de kime ait olduğunu tespit etmek çok zordu. Onun için bu işlemler bugüne kaldı. Bugün itibarıyla biz tüm Sinop sahillerinin tüm Sinop halkına ait olduğu gerekçesiyle buradaki kaçak ve uygun olmayan yapıları yıkım kararı aldık. Yapı kayıt belgesi almış olup da, yapı kayıt belgesi iptal edilenlere zaten daha önce tebligatlarını yapmıştık. Bir kısmı bu şekilde, bir tanesi de yapı kayıt kapsamına girmeyen fakat Gecekonduyla Mücadele Kanunu'na muhalefet eden yapılardı. Bu yapıların hepsini artık kaldıracağız" dedi.


"Bütün Sinop sahillerini tüm Sinop halkının hizmetine sunacağız"


"Bütün Sinop sahillerini tüm Sinop halkının hizmetine sunacağız" diyen Başkan Barış Ayhan şunları söyledi:


"Yaptığımız çalışma bu. Bununla ilgili biz bir haftadan beri çalışma yürütüyoruz. Sinop kamuoyunu bu konuda aydınlatmaya çalışıyoruz. Tebligatlarımızı yapıyoruz. Diyoruz ki, 'Sinoplu vatandaşlarımıza yapılarınızı siz yıkın, binalarınızı içindeki eşyalarınızı toparlayın, herhangi bir zararınız olmasın. Biz girdiğimizde iş makinesi kullanacağımız için orada bir tahribata sebebiyet verebilir.' Onun için böyle bir çalışmaya böyle bir tebligat yaptıktan sonra başladık. Bugün yine yıkıma gittiğimizde vatandaş eğer derse ki 'Bize 2-3 gün müsaade edin, 2-3 gün sonra biz yıkacağız' şeklinde taahhütte bulunurlarsa biz yine yıkımı durdurup bir sonraki aşamaya, bir sonraki yıkıma gidiyoruz. Bunu not alıyoruz. Ringi tamamladığımızda yani 3 günlük turumuzu tamamladığımız zaman geldiğimizde o yapı orada duruyorsa onu iş makinesi mahiyetiyle yıkacağız. Bu konuda yapı kayıt belgesi iptal olunan vatandaşlar eğer biz yıkmadan yıkarlar ise herhangi bir cezai işleme maruz kalmayacaklar. Ama biz gider yıkarsak tutanak belgesi ile, biz yıkarsak aynı bize yapılan tebliğ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapıldığı için biz savcılığa bunları bildireceğiz. Vatandaş kendisi mi yıkmış yoksa biz mi yıkmışız, eğer vatandaş kendisi yıktıysa suç unsurunu ortadan kaldırdığında herhangi bir cezai işleme tabi olmayabilir. Ancak biz yıkarsak, biz tutanakla yıkarsak hem yıkım masrafları hem de cumhuriyet savcılığında yürütülen dosyanın tahkikatı devam edeceğinden daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelebilecekler. Biz bugün itibarıyla başladık çalışmalarımıza. Bizi arayıp 2-3 gün bir süre isteyip kendisinin yıkacağını beyan ederse ona da müsaade ediyoruz. Ancak maalesef bu konuda herhangi bir tolerans kullanma şansımız yok. Sinop sahillerini bu işgalden kurtaracağız ve yıllardan beri kronikleşmiş olan bu yarayı artık pansuman etmiş, tedavi etmiş olacağız." - SİNOP

Barış Ayhan, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 07:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Deniz kenarına izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım         
00:53
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı         
00:17
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri         
00:01
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı         
00:01
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı         
23:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu         
23:33
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak         
23:24
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı         
22:57
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak         
22:45
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?         
22:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali         
22:09
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül         
22:07
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı         
22:01
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın         
21:54
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek         
21:42
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi         
21:39
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı         
21:36
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı         
21:29
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu         
21:19
Tunç Soyer, Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı         
21:16
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu         
21:05
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor         
20:58
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı         
20:43
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı         
20:16
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek         
20:08
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti         
19:49
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 01:44:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz kenarına izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei