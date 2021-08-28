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Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi

28.08.2021 17:30
Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kıyıya yakın mesafede hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 12 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kıyıya yakın mesafede hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 12 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Muhammed A'nın cenazesi, Aziziye Yeni Cami'de öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Aziziye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 13. kuledeki can kurtaran ekiplerinin dün yanına gelen 3 çocuk, sahile birlikte geldikleri 12 yaşındaki ağabeylerinin kaybolduğunu söylemiş, çevrede yapılan aramalarda sonuca ulaşılamayınca jet ski ile deniz taranmıştı.

Kıyıya yakın mesafede suyun altında hareketsiz halde bulunan çocuk, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi
Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi
Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi

Yeni Cami, Sakarya, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi - Son Dakika


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