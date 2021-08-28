Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 13. kuledeki can kurtaran ekiplerinin dün yanına gelen 3 çocuk, sahile birlikte geldikleri 12 yaşındaki ağabeylerinin kaybolduğunu söylemiş, çevrede yapılan aramalarda sonuca ulaşılamayınca jet ski ile deniz taranmıştı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Muhammed A'nın cenazesi, Aziziye Yeni Cami 'de öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Aziziye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil