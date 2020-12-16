Deniz kenarındaki millet bahçesinde Vakfıkebir ekmeğinin hikayesi anlatılacak - Son Dakika

Deniz kenarındaki millet bahçesinde Vakfıkebir ekmeğinin hikayesi anlatılacak

16.12.2020 11:19
Deniz kenarındaki millet bahçesinde Vakfıkebir ekmeğinin hikayesi anlatılacak, System.String[]

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, coğrafi işaret tescilli Vakfıkebir ekmeği temalı Millet Bahçesi'nin yapımında sona gelindi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, coğrafi işaret tescilli Vakfıkebir ekmeği temalı Millet Bahçesi'nin yapımında sona gelindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Yalıköy Mahallesi sahilindeki dolgu alanında yapımına geçen yıl başlanan millet bahçesi, 32 bin 721 metrekare alanı kapsıyor.

Yaklaşık 15 milyon liraya mal olması beklenen millet bahçesinde bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, millet kıraathanesi, ekmek müzesi, tematik bahçeler, mısır tarlaları, çim tepe, ahşap pergolalar ve etkinlik çayırı gibi alanlar yer alacak.

Millet bahçesi, girişine yerleştirilen Vakfıkebir ekmeği figürleriyle de dikkati çekiyor.

Alanda oluşturulacak ekmek müzesinde, saklama süresinin uzunluğuyla tanınan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018'de coğrafi işaret belgesi verilen Vakfıkebir ekmeğinin yapımı, ziyaretçilere anlatılacak.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AA muhabirine, Vakfıkebir ekmeği temalı millet bahçesinin, 2021'in ilk aylarında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Millet bahçesinin 16 bin metrekaresinin yeşil alan olacağını belirten Balta, projenin bazı bölümlerinin de yürüyüş yolu olarak tasarlandığını aktardı.

Balta, proje kapsamında kıraathane, mescit ve yeme içme alanlarının yanında çocuk oyun alanı, yürüyüş alanları, kameriyeler, pergolalar ve serender yapıldığını ifade ederek, "Millet bahçesinde etkinlik alanları da olacak. Yöremizde mısır tarlalarımız mevcut, burada da benzer bahçeler yapacağız." dedi.

"Müzede Trabzon pidesini de yapmayı planlıyoruz"

İlçelerinde yapılan millet bahçesini diğerlerinden ayıran en büyük özelliğin ekmek müzesi olduğuna dikkati çeken Balta, "Müze içerisinde mini bir fırınımız olacak. İlçemizin ismini alan meşhur ekmeğimizi pişireceğiz. Ticari anlamda değil belki ama ekmeğin pişiriminin nasıl olduğunu müzeyi ziyaret eden vatandaşlarımıza gösterebileceğiz. Hatta müzede Trabzon pidesini de yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Balta, müzede ekmeğin hikayesini anlatacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanoğlu beslenmeye avlanmakla başlamış ve tarımı keşfettikten sonra buğdayı öğüterek un yapmayı, undan da ekmek yapmayı öğrenmiştir. Biz de müzemiz içerisinde bu tarihsel süreci anlatıp sonunda da Vakfıkebir ekmeğini insanlara ulaştıracağız. Hem insanlara gıdayla olan bağını hem de Vakfıkebir ekmeğinin pişirilmesini anlatacağız. Böylelikle ecdadımızdan miras kalan bu önemli değeri gelecek kuşaklara aktarma imkanı kazanacağız."

Millet bahçesinin deniz kenarında yapılmasının başka bir avantaj olduğuna işaret eden Balta, "Karadenizli'yi İç Anadolu'ya götürürseniz yaşayamaz. Denize hasret kalır. Her ne kadar denize yakın bir ilçe olsak da denizin kenarında çay içmek, spor ve yürüyüş yapmak, yemek yemenin güzel bir aktivite olacağını düşünüyorum. Yaylaları da çok severiz ama denizin kenarında millet bahçesinin olmasının da büyük ilgi göreceğini düşüyorum." dedi.

Balta, projeye desteğinden ötürü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, TOKİ yetkililerine, milletvekillerine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ederek, "Bu alanlar halkımız için. Burayı kullanırken kendi malları gibi koruyup kollamalarını istiyoruz. Malzemelere zarar vermemelerini arzu ediyoruz. Burada çok güzel yaşam alanları oluşturuldu. Kamu olarak biz de bu alanları korumak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz ama vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Millet Bahçeleri, Vakfıkebir, Trabzon, balta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz kenarındaki millet bahçesinde Vakfıkebir ekmeğinin hikayesi anlatılacak - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı         
11:07
Bu da yatılı kumarhane! Kısıtlama günlerini fırsata çevirenler yakayı ele verdi Bu da yatılı kumarhane! Kısıtlama günlerini fırsata çevirenler yakayı ele verdi         
10:30
4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa 4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa         
10:24
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada         
09:56
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
Ordulu girişimci HES kodlu anahtarlık tasarladı Ordulu girişimci HES kodlu anahtarlık tasarladı         
08:30
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 11:28:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz kenarındaki millet bahçesinde Vakfıkebir ekmeğinin hikayesi anlatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei