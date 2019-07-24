Son Dakika Haberleri: Deniz keyfinizi ölüm tehlikesine çevirmeyin
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Deniz keyfinizi ölüm tehlikesine çevirmeyin

17 dakika önce

Sinop'ta Karakum Özel İdare Plajı'nda cankurtaran olarak görev yapan Yavuz Şen, serinlemek için denize giren vatandaşları "Deniz keyfinizi ölüm tehlikesine çevirmeyin" şeklinde uyardı.

Deniz keyfinizi ölüm tehlikesine çevirmeyin, System.String[]
Sinop'ta Karakum Özel İdare Plajı'nda cankurtaran olarak görev yapan Yavuz Şen, serinlemek için denize giren vatandaşları "Deniz keyfinizi ölüm tehlikesine çevirmeyin" şeklinde uyardı.

Dalganın ve akıntının az olduğu Karakum Plajı'nda yaşanan boğulma vakalarının yersiz özgüvene dayalı olduğundan bahseden Şen, "Vatandaşların gidebileceğinden daha açıklara gitmeleri ve yoruldukları için geri dönememeleri büyük bir tehlikedir. Deniz, kolaydır ama tehlikelidir" dedi.

"Bu kötülüğü kendinize yapmayın"

Açıklamalarının devamında cankurtaran Şen, "Yanınızdaki arkadaşınız daha ileri yüzebilir, deneyimi vardır belki fakat sizin yoksa kendinizi boşuna tehlikeye atmayın. Bize bir zararınız yok, biz cankurtaranlar olarak her yere gidip kurtarabiliriz fakat sizin kendinizi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirmeniz yanlıştır. Bu kötülüğü kendinize yapmayın" diye konuştu.

Şen, denizdeyken ailelerden çocuklarına karşı daha dikkatli olmalarını istedi. Yaptığı açıklamada Şen, "Aileler çocuklarına karşı çok sorumsuz davranıyor. İşletme olarak ailelerin 5 yaşındaki çocuğa can yeleği giydirip denizde tek başına bıraktıklarını görüyoruz. Cankurtaranın olması kesinlikle ölüm gibi durumların yaşanmayacağını göstermez. Küçük çocuk normal insan gibi değildir, ufacık bir dalga bile çocuğun denizdeyken düşmesine sebep olabilir. Anne-baba-kardeşler olarak telefonlarınızla değil çocuklarınızla ilgilenmenizi öneriyoruz. Sadece kendi çocuğunuza değil, etrafınızda bu şekilde fark ettiğiniz bir durum mevcutsa bile uyarmanız gerekli" şeklinde konuştu.

"Karakum'da 3 ayda 2 boğulma vakası"

Yavuz Şen, "Karakum Özel İdare Tesisleri olarak bu sezonda şimdiye kadar toplam 2 boğulma vakası yaşadık. Çok şükür hızlı bir şekilde denizden çıkarıp gerekli ilk yardımları yaparak sağlık ekiplerine sağlıklı şekilde ulaştırdık. Umarız ki daha fazla boğulma vakası yaşamayız" ifadelerini kullandı. - SİNOP
Cankurtaran, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:40 Kaynak: İHA
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