Deniz kirleten gemi, uçaklı denetimde tespit edildi - Son Dakika
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Deniz kirleten gemi, uçaklı denetimde tespit edildi

16.05.2022 17:14
Deniz kirleten gemi, uçaklı denetimde tespit edildi

İZMİT Körfezi'nde deniz uçağıyla yapılan denetimde Yalova açıklarında denizi kirleten gemi tespit edilip, durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na iletildi.

İZMİT Körfezi'nde deniz uçağıyla yapılan denetimde Yalova açıklarında denizi kirleten gemi tespit edilip, durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na iletildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla yaptığı denetim sırasında Yalova Tersaneler bölgesi açıklarında bir geminin denizi kirlettiği görüldü. 'Jabrayil Dovlatzadeh' isimli tankerin yağ-yakıt kirliliğine sebebiyet verdiği kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Yetkisi gereği durum Sahil Güvenlik Bot 17 Komutanlığı'na iletildi. Denizi kirleten gemiyle ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.


Deniz kirleten gemi, uçaklı denetimde tespit edildi
Deniz kirleten gemi, uçaklı denetimde tespit edildi
Deniz kirleten gemi, uçaklı denetimde tespit edildi
Deniz kirleten gemi, uçaklı denetimde tespit edildi
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Sahil Güvenlik, Kocaeli, Yalova, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deniz kirleten gemi, uçaklı denetimde tespit edildi - Son Dakika


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