Üye Girişi
Deniz kirliliğine dikkat çekmek için Mersin'den Kıbrıs'a yüzecek - Son Dakika

Deniz kirliliğine dikkat çekmek için Mersin'den Kıbrıs'a yüzecek

02.09.2021 13:03
Deniz kirliliğine dikkat çekmek için Mersin'den Kıbrıs'a yüzecek, System.String[]

Deniz kirliliğine dikkat çekilmesi amacıyla sporcu Emre Seven'in 18-22 Eylül tarihleri arasında yapacağı Mersin-Kıbrıs arası solo yüzme denemesine ilişkin Avcılar'da basın toplantısı düzenlendi.

Deniz kirliliğine dikkat çekilmesi amacıyla sporcu Emre Seven'in 18-22 Eylül tarihleri arasında yapacağı Mersin- Kıbrıs arası solo yüzme denemesine ilişkin Avcılar'da basın toplantısı düzenlendi.

Avcılar Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi ve Avrupa Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nün katkı sunduğu; Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER)'nin sponsor olduğu sporcu Emre Seven, 18-22 Eylül tarihleri arasında Mersin-Kıbrıs arasında solo yüzme denemesi gerçekleştirecek. Avcılar Belediyesi de hem deniz kirliliğine dikkat çekmek, çevrenin korunmasında farkındalık oluşturmak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.)'nin Türkiye'ye bir kulaç kadar uzaklıkta bir mesafede olduğunu göstermek amacıyla sporcu Emre Seven'in yapacağı yüzme denemesine yönelik bir tanıtım toplantısı düzenledi. Avcılar Belediye Başkanlığı Binası'ndaki meclis toplantı salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, AKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Acar ve sporcu Emre Seven katıldı.

Etkinliğin önemli olduğunu vurgulayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Orası çok özel bir parkur. Dünya'nın önemli geçişlerinden biri olarak sayılabilir. Emre Bey'in bu özel cesareti nedeniyle biz heyecanlandık. Cesaretine ve bu çabasına destek olmak bizim için onur verici bir durum. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Yanında olmanın ötesinde biz de zaten sporcuyuz. Diliyorum geçişi tamamladığında ülkenin tanıtımı ve ülkeye turist gelmesi ve ülke ekonomisine katkı sunma açısından da etkili olacak. Son zamanlarda Marmara Denizi müsilajla büyük dertteydi. Denize giremedim. Çevreye duyarlı olmanın ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşadık. Yine bu geçiş 'Temiz denizlerde kulacım kadar yakınsın' sloganıyla da çevreye ve ekolojiye dikkat çekmesi bakımından son derece önemli" açıklamasında bulundu.

"Mola veremezseniz, tekneye dokunamazsınız"

Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçen ilk Türk sporcu olan Emre Seven, "Amacımız çevre alanında farkındalık ve denizlerimizin tertemiz olduğunu tüm dünyaya ispatlamak. Solo yüzüş olacak, tek bir kişinin yapacağı bir yüzme denemesi. Bir kıyıdan başlanıp bir kıyıda biteceği anlamına geliyor. Herhangi bir yere dokunamazsınız, mola veremezseniz, tekneye dokunamazsınız, deniz üzerinde yüzen bir cisme dokunamazsınız ki dokunursanız diskalifiye olursunuz. Geçen sene bir denememiz daha oldu. Temelinde benim eksikliğime dayalı, daha sonrasında çeşitli aksaklıkların da çıktığı bir organizasyondu. O gün yaşadığımız bütün eksiklikleri tek tek teknik heyetimle analiz ettik. Bu sefer çok daha farklı olacak" diye ifade etti. - İSTANBUL

Avcılar, Kıbrıs, Mersin, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deniz kirliliğine dikkat çekmek için Mersin'den Kıbrıs'a yüzecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakıma alındı! Durumu kritik 13:04 Son Dakika: Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakıma alındı! Durumu kritik Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu 12:31 Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı 12:04 Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı
Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti 11:55 Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı 11:43 Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir 11:36 Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir
Kaymakam Elif, 20 bin nüfuslu ilçede kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 11:25 Kaymakam Elif, 20 bin nüfuslu ilçede kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 10:30 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım

Son Dakika Haberleri
12:30 Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
12:05 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı
12:04 Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı
11:59 Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak
11:50 Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da
11:43 Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı
11:41 Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaştı
11:36 Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir
11:33 Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu
11:31 Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek paylaşımda bulundu
İstanbul'da pazar günü 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek İstanbul'da pazar günü 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek         
13:05
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti         
12:41
Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı         
12:06
Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak         
12:00
Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da         
11:50
Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaştı         
11:41
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu         
11:34
Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı         
11:07
Yerde gördüğü parayı ekmek poşetiyle çalan hırsız bir şeyi hesap edemedi: İkinci kamerayı Yerde gördüğü parayı ekmek poşetiyle çalan hırsız bir şeyi hesap edemedi: İkinci kamerayı         
09:42
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu         
09:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı         
09:28
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
21:31
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 13:19:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz kirliliğine dikkat çekmek için Mersin'den Kıbrıs'a yüzecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement