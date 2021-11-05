Deniz kirliliğini ölçen akıllı şamandıralı sistem Fethiye'de devreye alındı - Son Dakika

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen akıllı şamandıra ürünü Smartium Blue Deniz Suyu Kalitesi Ölçüm Sistemi, Fethiye Körfezi'nde faaliyete geçti.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve Fethiye Belediyesi desteğiyle Fethiye Körfezi'nde faaliyete geçen, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin de paydaşları arasında yer aldığı Smartium Blue Deniz Suyu Kalitesi Ölçüm Sistemi lansmanı, Fethiye Beşkaza Meydanı'nda yapıldı. Pilot uygulaması 2020'de Fethiye Limanı Aksazlar mevkisinde yapılan iki akıllı şamandıra kalıcı olarak denize bırakıldı.

Törende konuşan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen akıllı şamandıraları denize indirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sistemin denizdeki kirliliği önceden görüp analiz ederek önlem alınmasını sağlayacağını belirten Kaptanoğlu, "Ülkemizin en güzel kıyılarına ev sahipliği yapan Fethiye'de hayata geçirilen sistem sayesinde bölgesel olarak deniz kirliliğinin ve su kalitesinin tespiti sağlanacak. Kirliliğe hızlı müdahale edilerek Fethiye'nin cennet maviliklerinin korunmasına da katkıda bulunulacak." dedi.

"Milli ve yerli ürünler geliştiriyoruz"

KoçSavunma Yönetici Direktörü Hakan Öktem ise ülke savunma sanayisinin yenilikçi damarı olan KoçSavunmanın yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da güçlü projelerle 2021'de ciddi bir yükseliş eğrisi çizdiğini dile getirdi. Ülke savunmasına yönelik teknolojileri çok boyutlu geliştirerek çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları da bu kapsamda değerlendirdiklerini anlatan Öktem, şöyle konuştu:

"Biz milli ve yerli ürünler geliştiriyoruz. Onlarca ürünümüz Deniz Kuvvetlerimizin halihazırda kullanımında. Burada edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübelerimizi bir süredir de kamunun diğer alanlarına özellikle çevre duyarlılığı ve deniz temizliği alanlarına yönlendirip çalışmalar yapıyoruz. Gelişmiş teknolojileri bir arada bulunduran Smartium Blue Deniz Suyu Kalitesi Ölçüm Sistemi geliştirdik. Çok özgün teknolojiyle donatılmış bir sistem oluşturduk. Ürünümüz önceden uyarı mekanizmasıyla çevre sorunlarının henüz ortaya çıkmadan öngörülmesini hedefliyor. Sistem sayesinde deniz suyunun kalitesiyle ilgili parametreler, meteorolojik bilgiler, denizdeki akustik ses gürültüsünün şiddeti gibi birçok bilgi teknolojiyle donatılmış sensörlerle şamandıra sistemimiz tarafından insansız bir şekilde kesintisiz olarak takip ediliyor olacak. Denizlerimize borçluyuz. Biz de farkındalığı artırmak için denizlerimiz kirlenmeden, kirlilik oluşmadan sistem bize ön bilgi verecek. Ülkemize hayırlı olsun."

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise ülkenin en güzel kıyılarına ev sahipliği yapan Fethiye'nin en değerli doğal kaynaklarından birinin denizleri olduğunu, çevresel anlamda birçok önemli projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Törende, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, TURMEPA ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli ve davetliler katıldı.

Sistemin özelliği

Proje kapsamında marinalar, koylar, balık çiftliği çevresi gibi deniz alanlarının asidifikasyon, bulanıklık, oksijen düzeyi, su sıcaklığı, tuzluluk, klorofil gibi sualtı parametreleri ile rüzgar yönü/hızı gibi meterolojik veriler ölçülerek kayıt altına alınıyor. Sistem, enerjisini de üzerindeki güneş panelleriyle sağlıyor. Böylece denizin nabzını ölçerken, karbon emisyonu da oluşturmuyor.

Sistem sayesinde elde edilen veriler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi uzmanlarıyla değerlendirilip Fethiye Belediyesine raporlanacak. Bu şekilde Fethiye Körfezi'nde olası kirlilik durumunda alınması gereken önlemler için erken harekete geçilecek. Proje kapsamında uzun süreli olarak Fethiye Körfezi'nden toplanacak verilerle farklı akademik çalışmaların da önünün açılabileceği değerlendiriliyor.

Smartium Blue Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi, müsilaj tehdidine karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebiyle bu yıl içinde Marmara Denizi'ne bırakılarak 1 ay boyunca Marmara Denizi'nin oksijen oranını ölçmek için kullanıldı. Toplanan veriler, Bakanlığa anlık iletildi.