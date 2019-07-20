Son Dakika Haberleri: Deniz kıyısında başı ve kolu kopuk erkek cesedi bulundu
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Deniz kıyısında başı ve kolu kopuk erkek cesedi bulundu

3 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, başı ve kolları kopmuş şekilde deniz kıyısına vurmuş erkek cesedi bulundu.

Deniz kıyısında başı ve kolu kopuk erkek cesedi bulundu, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, başı ve kolları kopmuş şekilde deniz kıyısına vurmuş erkek cesedi bulundu.
Olay, akşam saatlerinde İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, deniz kıyısına yüzmek için gelen bir kadın, kıyıya vurmuş hareketsiz halde yatan bir kişi gördü. Kadının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu kıyıya vuran cesedin bir erkeğe ait olduğu ve başı ve kollarının kopuk olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


İskenderun, Jandarma, Sarıseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:22 Kaynak: DHA
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