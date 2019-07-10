Son Dakika Haberleri: Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu

1 saat önce

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde kıyıya vurmuş balinaya ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu, System.String[]
Edirne, Keşan, Güncel
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde kıyıya vurmuş balinaya ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler, incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Yayla köyü sahilinde turistik tesis işleten Mustafa Altunhan, teknesiyle gittiği bir koyda karaya vurmuş ve büyük kısmı kumun altında bulunan devasa kemikler gördü. Balinaya ait olduğu tahmin edilen kemikleri cep telefonuyla görüntüleyen Altunhan, durumu jandarmaya bildirdi. Tesisteki iskeleye çıkartılan devasa kemikleri gören tatilciler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kemikler, incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYİ SAROS KÖRFEZİ'NDE GÖRMEMİŞTİM'
Mustafa Altunhan, Saros Körfezi'nde ilk kez bu büyüklükte bir canlıya ait kemikler gördüğünü belirterek, "Saros Körfezi'nde çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Bu benim tahminime göre dev bir balık. Otomobili bir kerede yutacak çene yapısına sahip. Büyük bir bölümü de kumun altında. Kaburga kemikleri insan boyunda. Bunu paylaşarak, yetkililerin ilgisini çekmek istedim. Daha önce böyle bir şeyi Saros Körfezi'nde görmemiştim" dedi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:14:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]