Son Dakika Haberleri: Deniz Kıyısında Erkek Cesedi Bulundu

Deniz Kıyısında Erkek Cesedi Bulundu

51 dakika önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz kıyısına vurmuş bir erkek cesedi bulundu.

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz kıyısına vurmuş bir erkek cesedi bulundu.

Arsuz Yaşamkent Sitesi Sahilinde 40'lı yaşlarda olduğu ve 10-15 Gün önce ölmüş olabileceği düşünülen bir erkek cesedi kıyıya vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis detaylı araştırma yaparken cesedin üzerinden her hangi bir kimlik çıkmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:48 Kaynak: İHA
Polis, Hatay, Arsuz, 3. Sayfa
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