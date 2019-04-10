Deniz Kıyısında Erkek Cesedi Bulundu
51 dakika önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz kıyısına vurmuş bir erkek cesedi bulundu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:48 Kaynak: İHA
'ın Arsuz
ilçesinde deniz kıyısına vurmuş bir erkek cesedi bulundu.
Arsuz Yaşamkent Sitesi Sahilinde 40'lı yaşlarda olduğu ve 10-15 Gün önce ölmüş olabileceği düşünülen bir erkek cesedi kıyıya vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis detaylı araştırma yaparken cesedin üzerinden her hangi bir kimlik çıkmadı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - HATAY
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