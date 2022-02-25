Deniz kıyısında yanan ormanlık alan yeniden yeşeriyor - Son Dakika
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Deniz kıyısında yanan ormanlık alan yeniden yeşeriyor

25.02.2022 11:11
Deniz kıyısında yanan ormanlık alan yeniden yeşeriyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2009'da çıkan yangında zarar gören deniz kıyısındaki 1090 hektarlık orman alanı, aradan geçen 12,5 yılda boyları 4-5 metreye ulaşan ağaçlar ve aromatik bitkilerle yeniden yeşeriyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2009'da çıkan yangında zarar gören deniz kıyısındaki 1090 hektarlık orman alanı, aradan geçen 12,5 yılda boyları 4-5 metreye ulaşan ağaçlar ve aromatik bitkilerle yeniden yeşeriyor.

Doğanbey mevkisinde, 10 Ağustos 2009'da başlayan ve 17 saat sonra söndürülebilen orman yangınının izleri büyük ölçüde silindi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, o dönem orman işletme müdür yardımcısı olarak görev yaptığını, yangının büyüklüğü nedeniyle 3 yazlık site ile bir mahallenin tahliye edildiğini, evlere ulaşmadan alevleri kontrol altına aldıklarını anlattı.

Yangından hemen sonra ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını belirten Derince, alanın teknik olarak ağaçlandırılabilir 956 hektarlık kısmına kızılçam, fıstık çamı, servi gibi türler ile aromatik bitkiler diktiklerini kaydetti. Derince, yanan ormanların kaderine tek edilmediğini, alanda 800 bin ağaçlık orman oluşturduklarını söyledi.

"İmara açılacağı iddiaları ortaya açılmıştı"

Bölgenin denize sıfır ve güzel koylara sahip olduğunu hatırlatan Derince, şu ifadeleri kullandı:

"O dönemde 'Buralara yazlık, otel, villa yapılacak, bu yer imara açılacak.' gibi iddialar ortaya atılmıştı ancak görüldüğü gibi buraya ne otel ne villa ne yazlık yapıldı. Ormanı, daha güzel bir şekilde tekrar orman haline getirdik. Yanan ormanlar hemen ağaçlandırılır, 1 metrekaresine bile yazlık, otel yapımına müsaade edilmez. Yanan alanların deniz kenarında da olsa imara açılmadığının en güzel örneklerinden biri de Seferihisar Doğanbey'dir. Burada teknik, doğal, güzel bir şekilde ağaçlandırma yapıldı. Burası yandıktan sonra insanın görmek istemeyeceği şekilde kapkara bir haldeydi. Şu anda 4-5 metre boyunda ağaçlarla kaplı bir orman haline geldi. Bu arazinin bu şekilde bir orman haline gelmesi hem yangın zamanında hem de yangından sonra burada çalışmış bir ormancı, orman mühendisi olarak beni çok mutlu ediyor."

Derince, ekim sonu itibarıyla başlayan ve mart ortasına kadar sürecek ağaçlandırma çalışmaları kapsamında da 2 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

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Seferihisar, İzmir, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz kıyısında yanan ormanlık alan yeniden yeşeriyor - Son Dakika


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