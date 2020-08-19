Deniz kıyısından Termal Kaplıcalarına "yeşil tünel"de keyifli yolculuk - Son Dakika

Deniz kıyısından Termal Kaplıcalarına "yeşil tünel"de keyifli yolculuk

Kaplıcalarıyla ünlü Yalova'nın Termal ilçesinin ziyaretçileri, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 90 yıl önce diktirdiği çınar ağaçlarından oluşan doğal "yeşil tünel"den geçerek bölgeye ulaşıyor.

Deniz kıyısından Termal Kaplıcalarına

Kaplıcalarıyla ünlü Yalova'nın Termal ilçesinin ziyaretçileri, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 90 yıl önce diktirdiği çınar ağaçlarından oluşan doğal "yeşil tünel"den geçerek bölgeye ulaşıyor.

Dolmabahçe Sarayı önündeki çınarlı yoldan vapurla ayrılarak deniz yolculuğu sonrası aynı yolun Yalova'daki devamı niteliğindeki iskeleden başlayıp Gazipaşa Caddesi'ni takiben kaplıca kapısında son bulan güzergahtaki çınarlar, Atatürk'ün talimatıyla 1930 yılında dikildi.

Uzunluğu 12 bin 350, genişliği 10 metre olan hıyabanda (iki tarafı düzgün ağaçlı yol veya bulvar), "korunması gereken anıt ağaç" statüsünde 2 bin 250 çınar bulunuyor.

Yol güzergahındaki çınarların arası 10 metre ancak sıralama çapraz gelecek şekilde dikildiğinden daha sıkmış gibi görünüyor. Her 5 metrede bir çınar yer alıyor. Çapraz dikimle ağaçların dengeli dallanması sağlandığından, yol yeşil bir tüneli andırıyor.

Turistler ve bölge halkı, Termal'e gelirken Atatürk'ün yadigarı "Çınarlı Hıyaban"da ağaçlar arasında keyifli bir yolculuk yapıyor.

"Yolun bir kısmı baraj havzası içinde kaldı"

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndan sonra Yalova İskelesi'nden başlayarak Termal'e kadar çınar ağaçları diktirerek bu yolu ağaçlandırdığını söyledi.

Bu yolun, Yalova Belediyesi, Kadıköy belde Belediyesi ve İl Özel İdaresi sınırları içinden geçtiğini belirten Soygüzel, "1987 yılında Gökçe Barajı'nın yapılmasından dolayı yolun bir kısmı baraj havzası içinde kaldı." dedi.

Soygüzel, Kent Konseyi Genel Sekreteri olduğu dönemde yolla ilgili proje hazırladıklarını aktardı.

Buna göre, Yenimahalle köyü girişinden baraja kadar giden 1300 metrelik alanda çalışma yapıldığını dile getiren Soygüzel, şöyle devam etti:

"Eski Termal Yolu'nun Turizm Yolu Olarak Yeniden İhyası Projesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde turizm de hareketlendi. Projeyle sağlı sollu kaldırımlar yapıldı, yolun standardı yükseltildi. Işıklandırmalar, otobüs durakları yapıldı. Biz şu anda bu yolun bakımını yapıyoruz. Bu yolda yapılan çalışma, bölgede daha sonra turizm hareketliliğini de geliştirdi."

Yürüyüş için de tercih ediliyor

Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar da Çınarlı Hıyaban'ın Atatürk döneminden günümüze bir miras olarak kaldığını anlattı.

Yolun, Dolmabahçe Sarayı'ndan başladığını hatırlatan Acar, şunları kaydetti:

"Ata'mız Dolmabahçe'den vapura binip Yalova'ya ulaştıktan sonra Yalova'da da aynı şekilde, Termal'e girene kadar ağaç diktiriyor. Bunların hepsini yevmiyeli olarak atalarımız, dedelerimiz tek tek bu ağaçları dikiyor. Belki dünyada eşine ender rastlanan bir yol. Yazın özellikle yürüyüş alanlarında güneşi göremediğimiz güzel bir yer. Termal su ve doğanın yanı sıra bu yolda yürümek için de gelen turistlerimiz var."

Çınarlı Hıyaban'da yolculuk yapan Gizem Kaya, burada olmanın kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Kaya, "Gerçekten çok güzel bir yol. Bu yoldan geçerken İnsanın içi huzurla doluyor. Yapraklar ve ağaçlar olsun, özellikle sonbaharda çok seviyoruz bu yolu." ifadesini kullandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden Termal'e gelen Cemal Bas ise yolu çok sevdiklerini anlatarak, "Her yıl buraya geliyoruz. Özellikle bu yolun yeşil olması, üstünün kapalı olması çok güzel. Bir de nostalji yapalım dedik ve motorla geldik. Buradan çok memnunuz gelmeye de devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, Yalova, Termal, Çınar, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:59

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Deniz kıyısından Termal Kaplıcalarına 'yeşil tünel'de keyifli yolculuk - Son Dakika
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