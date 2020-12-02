'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor - Son Dakika

'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor

02.12.2020 09:24
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor, System.String[]

İzmir'de yaşayan 19 yaşındaki down sendromlu İrem Öztekin, yüzme alanında 100'ü aşkın madalyanın ve iki 'gençler dünya rekoru'nun sahibi. Engellere bir bir kulaç atan 'deniz kızı' İrem, bu yıl Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünü de kazanarak başarısına başarı kattı.

İzmir'de yaşayan 19 yaşındaki down sendromlu İrem Öztekin, yüzme alanında 100'ü aşkın madalyanın ve iki 'gençler dünya rekoru'nun sahibi. Engellere bir bir kulaç atan 'deniz kızı' İrem, bu yıl Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünü de kazanarak başarısına başarı kattı.

Gaziantep'te doğan İrem Öztekin'e doğumundan birkaç ay sonra 'mozaik down sendromu' teşhisi konuldu. Zihinsel ve bedensel gelişiminin desteklenmesi amacıyla 2 yaşından itibaren özel eğitim rehabilitasyon merkezine devam eden Öztekin, tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi olarak ilkokul ve ortaokul eğitimini Gaziantep'te tamamladı. Öztekin Ailesi, 2012 yılında İzmir'e göç edince İrem'i yüzme sporuna yönlendirdi. Ailenin bu fikri, İrem için adeta dönüm noktası oldu. Yüzme eğitimlerine başladığında yeteneği ve başarısı fark edilen İrem Öztekin, kısa sürede yüzmeyi öğrenerek lisanslı sporcu oldu ve yüzme yarışmalarına katılmaya başladı. Ana branşı olan kelebek stilde ve diğer stillerde yarışmalara katılan İrem Öztekin, pek çok madalya aldı ve ardından da Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı'na seçildi. 2017'de Fransa'da düzenlenen Down Sendromlular 4. Avrupa Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebek stilde ve 100 metre kelebek stilde iki 'gençler dünya rekoru'nun sahibi olan İrem, aynı yarışmada ve 2018'de Kosova'da düzenlenen Uluslararası Down Sendromlular Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 5'er madalya kazandı. 2019'da İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular 5. Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 'Mozaik Down Sendromlu Kızlar' kategorisinde 3 Avrupa ikinciliği, 3 de Avrupa üçüncülüğü elde eden Öztekin'in 110 madalyası bulunuyor. Başarılarına başarı ekleyen İrem Öztekin, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavlarını da başarı ile geçerek Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi oldu.

"Mutlu olduğu yerde, suyun içinde"

Antrenmanlarını antrenörü Milli Triatlet Mert Onaran ile sürdüren Öztekin, "Yüzmeyi çok seviyorum. 100'ün üzerine madalyam var. Bu madalyaları artıracağım. Aynı zamanda bu sene Ege Üniversitesini kazandım. Uzaktan eğitim alıyorum" dedi.

Antrenörü Mert Onaran ise, "İrem'le 2014 yılında yüzmeye başladık. İrem, 2012 yılında kursiyer grupta yetenekli olduğunu fark ettiğimiz sporcularımızdan biriydi. 2014 yılında da onu antrenman grubuna aldık. Bu süreçte Türkiye'de birçok başarı elde etti. Madalyalarının çok büyük bir bölümü altın. Daha sonra da Milli Takım'a seçildi. Milli Takım'da iki uluslararası yarışımız oldu. Biri Kosova'da, biri Fransa'daydı. İrem burada da üstün başarı göstererek bize 10 madalya getirdi. İrem ayrıca iki Gençler Dünya Rekoru kırdı. 100 metre kelebek ve 50 metre kelebekte şu anda dünya rekoru sahibi. 100'ün üzerinde madalyamız oldu. 'Gençler'de rekor sahibiyiz ama artık 'Büyükler'de de dünya rekoru kırmak istiyoruz. Onu doğru branşa yönlendirerek ve doğru çalıştırarak neler başarılabileceğini göstermiş olduk. Umuyorum diğer arkadaşlarımıza da örnek teşkil eder. Yüzme, İrem için çok keyifli bir aktivite. İrem antrenmana geldiğinde çok mutlu oluyor. Mutlu olduğu yerde, suyun içinde oldukça başarıları da devamında geliyor" diye konuştu.

"İyi ki denize yakın bir şehre taşınmışız"

İrem Öztekin'in babası Necdet Öztekin de, "2012'de Gaziantep'ten İzmir'e taşındığımızda denize yakın yere geldik, yüzme öğrensin dedik. Aklımızda o ana kadar yüzme fikri yoktu. Kızım daha sonra yüzme sporu ile tanıştı ve bu süreçte yurt içi ve yurt dışı yarışlara katıldı. 100'ün üzerinde madalya sahibi oldu. Ayrıca Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde birinci sınıf öğrencisi. İyi ki denize yakın bir şehre taşınmışız. Bu sayede aklımıza yüzme sporu geldi. Down sendromlu bir çocuğun bu noktaya gelmesi bizim için çok sevindirici bir şey. İrem, diğer çocuklara örnek olduğu için de çok sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

Başarılarından dolayı birçok defa resmi ve özel kurumlar ile sivil toplum örgütleri tarafından "Yılın Sporcusu" seçilen İrem Öztekin, çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor. - İZMİR

'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor
'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor

Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı Ekipleri görünce "Ooo polis online, polisi seviyorum" diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle ekrana geldi! Her sahne Twitter'da gündem oldu Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Avustralyalı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı         
09:05
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay: AVM'lerde ciddi birikme var, kapatılmalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay: AVM'lerde ciddi birikme var, kapatılmalı         
08:28
Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar         
08:10
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı         
04:15
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı         
22:18
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 09:40:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei