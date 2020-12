'Deniz kızı' İrem engellere bir bir kulaç atıyor - Son Dakika

İzmir'de yaşayan 19 yaşındaki down sendromlu İrem Öztekin, yüzme alanında 100'ü aşkın madalyanın ve iki 'gençler dünya rekoru'nun sahibi. Engellere bir bir kulaç atan 'deniz kızı' İrem, bu yıl Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünü de kazanarak başarısına başarı kattı.

Gaziantep'te doğan İrem Öztekin'e doğumundan birkaç ay sonra 'mozaik down sendromu' teşhisi konuldu. Zihinsel ve bedensel gelişiminin desteklenmesi amacıyla 2 yaşından itibaren özel eğitim rehabilitasyon merkezine devam eden Öztekin, tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi olarak ilkokul ve ortaokul eğitimini Gaziantep'te tamamladı. Öztekin Ailesi, 2012 yılında İzmir'e göç edince İrem'i yüzme sporuna yönlendirdi. Ailenin bu fikri, İrem için adeta dönüm noktası oldu. Yüzme eğitimlerine başladığında yeteneği ve başarısı fark edilen İrem Öztekin, kısa sürede yüzmeyi öğrenerek lisanslı sporcu oldu ve yüzme yarışmalarına katılmaya başladı. Ana branşı olan kelebek stilde ve diğer stillerde yarışmalara katılan İrem Öztekin, pek çok madalya aldı ve ardından da Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı'na seçildi. 2017'de Fransa'da düzenlenen Down Sendromlular 4. Avrupa Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebek stilde ve 100 metre kelebek stilde iki 'gençler dünya rekoru'nun sahibi olan İrem, aynı yarışmada ve 2018'de Kosova'da düzenlenen Uluslararası Down Sendromlular Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 5'er madalya kazandı. 2019'da İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular 5. Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 'Mozaik Down Sendromlu Kızlar' kategorisinde 3 Avrupa ikinciliği, 3 de Avrupa üçüncülüğü elde eden Öztekin'in 110 madalyası bulunuyor. Başarılarına başarı ekleyen İrem Öztekin, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavlarını da başarı ile geçerek Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi oldu.

"Mutlu olduğu yerde, suyun içinde"

Antrenmanlarını antrenörü Milli Triatlet Mert Onaran ile sürdüren Öztekin, "Yüzmeyi çok seviyorum. 100'ün üzerine madalyam var. Bu madalyaları artıracağım. Aynı zamanda bu sene Ege Üniversitesini kazandım. Uzaktan eğitim alıyorum" dedi.

Antrenörü Mert Onaran ise, "İrem'le 2014 yılında yüzmeye başladık. İrem, 2012 yılında kursiyer grupta yetenekli olduğunu fark ettiğimiz sporcularımızdan biriydi. 2014 yılında da onu antrenman grubuna aldık. Bu süreçte Türkiye'de birçok başarı elde etti. Madalyalarının çok büyük bir bölümü altın. Daha sonra da Milli Takım'a seçildi. Milli Takım'da iki uluslararası yarışımız oldu. Biri Kosova'da, biri Fransa'daydı. İrem burada da üstün başarı göstererek bize 10 madalya getirdi. İrem ayrıca iki Gençler Dünya Rekoru kırdı. 100 metre kelebek ve 50 metre kelebekte şu anda dünya rekoru sahibi. 100'ün üzerinde madalyamız oldu. 'Gençler'de rekor sahibiyiz ama artık 'Büyükler'de de dünya rekoru kırmak istiyoruz. Onu doğru branşa yönlendirerek ve doğru çalıştırarak neler başarılabileceğini göstermiş olduk. Umuyorum diğer arkadaşlarımıza da örnek teşkil eder. Yüzme, İrem için çok keyifli bir aktivite. İrem antrenmana geldiğinde çok mutlu oluyor. Mutlu olduğu yerde, suyun içinde oldukça başarıları da devamında geliyor" diye konuştu.

"İyi ki denize yakın bir şehre taşınmışız"

İrem Öztekin'in babası Necdet Öztekin de, "2012'de Gaziantep'ten İzmir'e taşındığımızda denize yakın yere geldik, yüzme öğrensin dedik. Aklımızda o ana kadar yüzme fikri yoktu. Kızım daha sonra yüzme sporu ile tanıştı ve bu süreçte yurt içi ve yurt dışı yarışlara katıldı. 100'ün üzerinde madalya sahibi oldu. Ayrıca Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde birinci sınıf öğrencisi. İyi ki denize yakın bir şehre taşınmışız. Bu sayede aklımıza yüzme sporu geldi. Down sendromlu bir çocuğun bu noktaya gelmesi bizim için çok sevindirici bir şey. İrem, diğer çocuklara örnek olduğu için de çok sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

Başarılarından dolayı birçok defa resmi ve özel kurumlar ile sivil toplum örgütleri tarafından "Yılın Sporcusu" seçilen İrem Öztekin, çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor. - İZMİR