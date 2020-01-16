Deniz kızı Mirlandra su altı gösterisiyle öğrencilerle buluşacak - Son Dakika

İstanbul Sea Life Akvaryum, su altı deniz kızı gösterisiyle yarıyıl tatilinde öğrencileri ağırlayacak.

Bayrampaşa'da Forum İstanbul alışveriş merkezinin bünyesinde yer alan Sea Life, karne alacak öğrencilere keyifli bir tatil yaşatmak için hazırladığı su altı deniz kızı gösterisinin tanıtımını yaptı.

Öğrenciler, köpek balıkları ve devasa vatozlar içerisinde deniz kızı Mirlandra'nın su altı gösterisini izleyecek ve Mirlandra'ya ulaşmanın yollarını arayan Kaptan Timbers ile fotoğraf çektirecek.

Yarın sömestir tatiline girecek öğrenciler, 18 Ocak'ta başlayarak 2 hafta boyunca her gün 12.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek su altı deniz kızı gösterisini izlemek için akvaryumu ziyaret edebilecek.

Ayrıca öğrenciler, " Avrupa'nın en büyük deniz kaplumbağası" olarak tanımlanan 200 kilogram ağırlığındaki Iggy'nin dalgıçlar tarafından elle beslenmesine de şahit olacak. Iggy'nin, içerisinde uskumru, kalamar, somon, karides gibi deniz canlılarının yanı sıra brokoli ve marulun de yer aldığı 8-10 kilogramlık besini bir günde tükettiği öğrenildi.

Kaya havuzunda farklı deniz canlılarına dokunup, denizanalarının göz alıcı hareketlerini keyifle izleyecek öğrenciler, 500'ü farklı türde 15 bin deniz canlısını yakından görme imkanı bulacak.

Çocuklar keyifli bir yarıyıl tatili geçirecek

Sea Life Pazarlama Müdürü Aydan Alboğa Uslu, AA muhabirine, akvaryumu ziyaret eden öğrencilerin dalgıçların dev kaplumbağayı, vatozları ve köpek balıklarını elle beslediği aktiviteleri izleyebileceklerini anlattı.

Sömestire özel deniz kızı gösterisi olacağını belirten Uslu, şöyle konuştu:

"Deniz kızı günün farklı saatlerinde suya dalarak vatozların, köpek balıklarının içerisinde çocuklara keyifli ve neşeli birtakım gösteriler yapacak. Deniz kızı ve korsanla fotoğraf çektirebilecekler, farklı deneyimler yaşayacaklar. Gösteri yaklaşık 20 dakika sürecek. Yarın yarıyıl tatiline çıkacak çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Umarım keyifli vakit geçirirler."

Uslu, akvaryumu ziyaret edebilmek için çocuk biletinin 69, yetişkin biletinin 94 lira olduğunu, internetten alımlarda yüzde 20 indirim uygulandığını aktararak, bu ücret karşılığında ziyaretçilerin akvaryumdaki bütün aktivitelere katılabildiğini, gösteri için ek ücret ödemediklerini kaydetti.