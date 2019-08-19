Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası 4 yaşında

Türkiye'nin tek ulusal kadın yelken kupası olan Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası için geri sayım başladı.

Türkiye'de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası", bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Türkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü'nün işbirliği ile 6, 7, 8 Eylül'de İstanbul Caddebostan - Adalar parkurunda gerçekleştirilecek olan 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası için heyecan artıyor.

Kurumların kadın yelken takımlarının ve bireysel kadın yelkencilerden oluşan takımların yarışacağı "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" 6 Eylül Cuma günü başlayacak. 3 gün sürecek Kupa'da toplam 6 yarış yapılacak. Rüzgarın peşindeki kadınların iyiliğe yelken açtığı "Deniz Kızı Ulusal Yelken Kupası", 8 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Başlangıcından bu yana büyük ilgi gören "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" ile yelken tutkusunu yarış heyecanıyla birleştirerek kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artırılması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlanması, kadın yelkencilerin motive edilmesi ve elde edilen gelirle kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'na bu yıl katılması kesinleşen takımlar arasında Eker, Fiba Grubu, Ford Otosan, GSK, Mercedes Benz, Borusan Holding, Sahibinden.com, Dunapack Packaging, TWRE, Permolit Team Ladies First, MSI Sailing, İstanbul Yelken Kulübü, Deniz Kuvvetleri, Pupa Doğuş Üniversitesi ve AÇEV yer alıyor. Kupaya kayıtlar devam ediyor.

Televizyon sponsorluğunu Woman TV, radyo sponsorluğunu Pal Nostalji'nin üstlendiği 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nın diğer sponsorları arasında Koton, Natracare ve Bioderma yer alıyor.

Kupa geliri ile STK'lara destek olunacak

ARPR İletişim tarafından organize edilen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nda bu sene de elde edilecek gelir ile kadına yönelik hizmet veren bir Sivil Toplum Kuruluşu desteklenecek.

Kupaya Kurumsal ve Bireysel kadın yelken takımları katılacak

Kupaya kadın yelken takımı olan kurumlar direkt olarak katılabiliyor. Ancak Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'na katılmak için, kurumun hazır kadın yelken takımı olması gerekmiyor. Kupa'da yarışmak isteyen kurumların ilgili çalışanlarına uzman yelken eğitim okulları tarafından minimum 16 saatlik yelken eğitimi verilerek, kurumsal takım oluşturulmasına destek sağlanıyor.

4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'na bireysel yelkenciler de katılabiliyor. Kendi aralarında en az 5 kişilik kadın yelken ekibi oluşturan sporcular Kupa'da yarışabiliyor.