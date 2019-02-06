Deniz Köken
: " 28 Şubat
'ı anlasaydık 15 Temmuz olmazdı"
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: "28 Şubatı anlasaydık 15 Temmuz'da bu kadar şehit vermezdik"
İSTANBUL - AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Göktürk
'te gençler ile bir araya geldiği buluşmada, 15 Temmuz Hain darbe girişimi ile ilgili "28 Şubat'taki hadiseleri doğru anlasaydık 15 Temmuz'da bu kadar şehit vermezdik" dedi.
Eyüpsultan'da mahallelerde gençler ile buluşmaya devam eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Göktürk Kültür Merkezi'nde ilçede yaşayan gençler ile bir araya geldi. Gençlerin ülke için olan öneminin anlatıldığı tanıtım filmiyle başlayan buluşma konuşmalar ile devam etti. Konuşmaların ardından buluşmaya katılan gençler, sorularını Başkan Adayı Deniz Köken'e yönelttiler.
Gençlerin sorularına tek tek cevap veren Köken, çıkışta buluşmaya katılan gençler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Köken'in konuşmasında en dikkat çeken kısım ise 15 Temmuz hain darbe girişimini konuştuğu kısım oldu. 28 Şubat sürecinin iyi anlaşılmadığı için
15 Temmuz'da bu kadar şehit verdiğimizi ifade etti.
"28 Şubat'ı iyi okuyamadığımız için 15 Temmuz'u yaşadık"
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "28 Şubat'ı iyi okuyamadığımız için 15 Temmuz'u yaşadık. Çünkü ordunun içerisine sızma harekatı 28 Şubat'ta olmuştur. Tüm görevden alınan ordu mensubu FETÖ hainleri 98-99 yıllarında girmişlerdir. 28 Şubat'taki hadiseleri doğru anlasaydık 15 Temmuz'da bu kadar şehit vermezdik. Tarih tekerrürdür derler ya, Mehmet Akif Ersoy
bununla ilgili olarak 'ders alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi 'diyor. İbret alınsaydı akıllı adamlar için tarih tekerrür etmez" şeklinde ifadeler kullandı.
Deniz Köken, program sonrası gençlerin sorularını cevaplandırdı ve Eyüpsultan'da gerçekleştireceği gençlik Projeleri hakkında bilgi verdi.