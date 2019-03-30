Deniz Köken: "90 Günlük Maratonun Hasat Zamanı"
1 saat önce
Deniz Köken: "90 günlük maratonun hasat zamanı" Belediye Başkanı Adayı Deniz Köken, sevgi yürüyüşünde vatandaşlar ile bir araya geldiİSTANBUL - AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, seçime saatler kala sevgi yürüyüşünde vatandaşlar ile bir araya geldi.
Deniz Köken
: "90 günlük maratonun hasat zamanı"
Belediye Başkanı Adayı Deniz Köken, sevgi yürüyüşünde vatandaşlar ile bir araya geldi
İSTANBUL - AK Parti
Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, seçime saatler kala sevgi yürüyüşünde vatandaşlar ile bir araya geldi. Köken, "90 günlük maratonun bugün son günü yarın inşallah hasat zamanı çalışmamızın önce Rabbimden niyaz ediyorum hayırlısıyla vatandaşlarımızdan yarın için herkesin sandığa gitmesini temenni ediyorum" dedi.
Yaklaşık 90 günden bu yana seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, sevgi yürüyüşünde Eyüpsultanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Köken'e AK Parti meclis üye adayları ve çok sayıda vatandaş da eşik etti. Ramı Bir Nefes Parkından başlayan 'Sevgi Yürüyüşü'nde Deniz Köken, vatandaşları selamlayarak onların sorunlarını dinledi.
"90 günlük maratonun hasat zamanı"
90 günlük çalışmalarının sonuna geldiğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "90 günlük maratonun bugün son günü yarın inşallah hasat zamanı çalışmamızın önce Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlısıyla vatandaşlarımızdan yarın için herkesin sandığa gitmesini temenni ediyorum. Yoğun bir 90 gün geçirdik. Hedefimizde sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacaktık. Hedefimize ulaşmaya çalıştık. Çalamadığımız kapılar varsa seçimden sonra çalacağız. Herkes bizim dostumuz kardeşimiz biz Eyüpsultan için varız. Eyüpsultan' da yaşayan 400 bin vatandaşımızın 5 yıllık hizmetine talibiz" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:06 Kaynak: İHA
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