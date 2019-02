Deniz Köken'den, Sakarya Mahallesi'ne Spor Tesisi ve Tapu Vaadi

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Esenay Spor Kulübü binasında kulüp üyeleri ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Esenay Spor Kulübü binasında kulüp üyeleri ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Köken, "Benim derdim her mahalleye bir spor tesisi kazandırmak. Bütün derdimiz sağlıklı nesiller, ahlaklı bireyler yetiştirmek. Sakarya Mahallesi'ndeki tapu sorununu çözeceğiz İnşallah" dedi.



Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Sakarya Mahallesi'nde bulunan Esenay Spor Kulübü binasında kulüp üyeleri ve mahalle sakinleriyle tanışma ve istişare toplantısı kapsamında bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıya Başkan adayı Deniz Köken'in yanı sıra AK Parti Eyüpsultan Seçim Koordinasyon Başkanı Yücel Erence, AK Parti Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Başkan Adayı Köken, Sakarya Mahallesi ve Esenay Spor Kulübü ile ilgili sorun ve görüşleri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.



Öte yandan Başkan adayı Köken, toplantı sonrası mahallede ufak bir gezinti yaptı, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.



"Benim derdim her mahalleye bir spor tesisi yapmak"



Seçim çalışmalarının merkez noktasına çocukları, kadınları ve engelli bireyleri koyduğunu belirten Deniz Köken, "Bu şehirle alakalı ortaya koyacağımız projeleri sıralarsak merkeze çocuğu, genci, kadını ve engelli bireylerimizi koyduk. Bu minvalde ilerleyelim ki sosyal projeleri gün yüzüne çıkaralım. Beni bilen bilir, yirmi beş yılda öncelik verdiğim konu, her çocuğun liseyi bitirmeden lisanslı bir şekilde bir spor dalıyla ilgilenmesidir. Bununla ilgili yaptığım çalışmalar sayesinde ödüller aldım. Avrupa Birliği ile yapılan çalışmalar kapsamında hibe projeler aldım. Bütün derdimiz sağlıklı nesiller, ahlaklı nesiller yetiştirmek. Zaten bu problemleri ortadan kaldırdığımızda sağlıklı mahalle ve sağlıklı bir ilçe olmuyor. İlçe genelinde bütün çocukları teker teker dolaşarak ulaşamayız. Ancak onları, yapacağımız tesislerle buluşturursak çocuğumuz, oradaki hocasını örnek alacak, çevresindeki büyüklerini örnek alarak düzgün bir yola girecek. Benim derdim her mahalleye bir spor tesisi yapmak. Kapalıysa kapalı, açıksa açık. Bu hedefle yola çıkacağız. Hep beraber el ele vererek çocuklarımız için yaşanabilir bir çevre inşa edeceğiz" diye konuştu.



"Bu bölgedeki tapu sorunu için bir formül buluruz"



Sakarya Mahallesi'nde bulunan tapu sorununun çözülmesiyle alakalı olumlu ifadeler kullanan Köken, sözlerine şöyle devam etti:



"Sakarya Mahallesi'ndeki tapu sorununu biliyorum. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aldığım bilgilere göre ortada olan sorunlar yarı yarıya çözülmüş. Önümüzdeki süreçte dosyaları daha detaylı inceleyeceğiz ve daha önceden çözülen tapu sorunları gibi olumsuzlukları ortadan kaldıracağız İnşallah. Bu bölgedeki tapu sorunu için bir formül buluruz. Herkes içini rahat tutsun." - İSTANBUL

