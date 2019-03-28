Deniz Köken, "Lafla Değil Projelerimle Geliyorum"

- Deniz Köken, "Lafla değil projelerimle geliyorum" AK Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, vatandaşlara 2 bin çiçek dağıttıİSTANBUL - AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ilçede düzenlenen sevgi yürüyüşüne katıldı, vatandaşlara yaklaşık 2 bin adet çiçek dağıttı.

- Deniz Köken, "Lafla değil projelerimle geliyorum"

AK Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, vatandaşlara 2 bin çiçek dağıttı



İSTANBUL - AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ilçede düzenlenen sevgi yürüyüşüne katıldı, vatandaşlara yaklaşık 2 bin adet çiçek dağıttı. Yürüyüş sonrası seçmene seslenen Köken, " Ben projelerimle geliyorum, lafla, sloganla ve edebiyatla gelmiyorum" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "Salın Sepetleri Alın Çiçekleri" sloganıyla Silahtarağa Mahallesi'nde düzenlenen sevgi yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi. Silahtarağa'nın sokaklarını gezen Köken, sokak ve apartmanlarda bulunan vatandaşlara yaklaşık 2 bin adet menekşe ve begonya çiçeği dağıttı. Vatandaşlardan bazıları ise çiçekleri pencerelerinden sarkıttıkları sepetlerle aldı. Çocukları da unutmayan Başkan Adayı Köken, miniklere çikolata ve balon verdi.

"Ben projelerimle geliyorum"

31 Mart yerel seçimlerine günler kala açıklamalarda bulunan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "Bu işi kim iyi yaptıysa zaten vatandaşımız biliyor. Ben projelerimle geliyorum. Ben lafla sloganla ve edebiyatla gelmiyorum. En azından bana "şu projen yanlıştı, seçim çalışmanızı ve projenizi yanlış yapmışsınız desinler" ve ona göre kararsız olsunlar. Bizi incelemeye kendilerine fırsat versinler. Halk çok iyi, hamd olsun sokaktaki vatandaşımızın ilgi ve alakası çok fazla" diye konuştu.

"Deniz Köken'i destekliyoruz"

Mahalle sakinlerinden Arzu Memiş, "Deniz Köken'i gerçekten çok destekliyoruz. Remzi Bey gibi başarılarının devamını diliyoruz. Yani çiçek dağıtılması gayet güzel bir şey. Kendisinden böyle şeylerin devamını bekliyoruz. Umarım başarılı olur" dedi.

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