Deniz kum güneş üçlemesinin tarih ve kültürle buluştuğu Çanakkale, Rus turistleri bekliyor - Son Dakika

Deniz kum güneş üçlemesinin tarih ve kültürle buluştuğu Çanakkale, Rus turistleri bekliyor

26.03.2021 11:07
Deniz kum güneş üçlemesinin tarih ve kültürle buluştuğu Çanakkale, Rus turistleri bekliyor, System.String[]

Tarihi ve kültürel geçmişinin yanı sıra deniz kum güneş üçlemesinin avantajıyla yerli ve yabancı turistlere bol alternatifler sunan Çanakkale'de turizmciler, yaz dönemi için Rusya pazarına odaklandı.

Tarihi ve kültürel geçmişinin yanı sıra deniz kum güneş üçlemesinin avantajıyla yerli ve yabancı turistlere bol alternatifler sunan Çanakkale'de turizmciler, yaz dönemi için Rusya pazarına odaklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşadıkları sorunları aşmak için özellikle yabancı turist potansiyelini artırmayı hedefleyen turizmciler, farklı ülkelerden pazarlara hitap etmek için tanıtıma ağırlık verdi.

Kendilerine hedef olarak Rusya pazarını seçen işletmeciler, salgın tedbirleri alarak bu ülke ve diğer coğrafyalardan gelecek turistleri ağırlayacak.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Çanakkale Temsilcisi Mehmet Hilmi Satar, AA muhabirine, Rusya'dan dış ülkelere yönelik potansiyel turizm hareketini Türk pazarına çekip, Çanakkale'nin de pay alması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sosyal medyanın etkisi de kullanılarak bu ülkeden Türkiye'ye daha fazla turist çekilebileceğini belirten Satar, şöyle devam etti:

"Pandemideki negatif havayı pozitife çevirmek için biz de Çanakkale yerelinden başlayarak bazı adımlar attık. Rus pazarı bizim için oldukça önemli bir pazar. Yaptığımız görüşmeler, bize bu pazarın sektörel olarak katkı sunacağı sinyallerini verdi. Biz de Rusya'nın devlet televizyonu kanalını burada konuk edip Türk turizmini ve Çanakkale'yi anlattık. Bizi oldukça olumlu karşıladılar. Verdiğimiz röportajlarda Rus konuklarımızı burada ağırlamak istediğimizi belirttik. Çok yakın iki ülke olarak buradaki turizm etkileşiminin yararlarını anlattık. Çanakkale'nin bu anlamda barındırdığı potansiyeli tanıttık. Sadece deniz kum güneş için değil doğal ve kültürel varlıkların keşfedilmesi için bu lokasyonun ilgi çekici olduğunu söyledik. Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen dalış turizmi çalışmalarını anlattık. Bu, tarihsel geçmişi bakımından da çok önemli bir konu. Çanakkale'nin coğrafi işaretli ürünlerini anlatıp rüzgar sörfü, doğa yürüyüşü ve birçok alternatif ilgi çekici oluşumun burada bulunduğunu ve Rus halkının bunları tanıması gerektiğini konuklarımıza bir bir ifade ettik."

"Rus sanatçı Vlad Sokolovsky 1 milyon 100 bin takipçisine Çanakkale'yi tanıttı"

Satar, daha önce benzer tanıtım faaliyetini Azerbaycan için yaptıklarını, bu konuda da oldukça önemli geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Bir süre önce Çanakkale'ye gelen Rus şarkıcı ve söz yazarı Vlad Sokolovsky'yi otellerinde misafir ettiklerini aktaran Satar, sanatçının Assos ve Troya Antik Kenti'ni gezdiğini, Kordon Boyu'ndaki Truva Atı önünde fotoğraf çektirdiğini anımsattı.

Sokolovsky'nin, gezilerinden görselleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak 1 milyon 100 bin takipçisine kenti tanıttığını anlatan Satar, "Ruslar burayı henüz keşfetmemiş olabilirler. Biz de özellikle pandemi döneminde sakinliğiyle, dinginliğiyle ön plana çıkan bir yer olduğunu göstermek istiyoruz. Çanakkale'nin ve Türkiye'nin huzur ve barış ortamından bahsederek İstanbul'a yakınlığını, özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla kara yolu ulaşımındaki rahatlığın sağlanacağını, Çanakkale'nin günübirlik bile gidip gelinebilecek bir lokasyonda bulunduğunu belirtiyoruz." diye konuştu.

Mehmet Hilmi Satar, Alpler'den sonra dünyada en fazla oksijene sahip Kazdağları'nın Çanakkale il sınırları içinde bulunduğuna da tanıtımlarda yer verdiklerini ifade etti.

Önceki yıllarda Ukrayna'dan konukları Çanakkale'de ağırladıklarını, bu ülkeden yapılan sıcak girişimler sayesinde turist çekmeye başladıklarını belirtti.

Katılacakları turizm fuarlarında, daha çok turist çekebilmek için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Satar, şunları kaydetti:

"Özellikle sektörümüze verilen aşı ayrıcalığından sonra umuyorum sektör hızlı bir şekilde toparlanacak. Yaz aylarından itibaren hem iç pazarda hem de Balkanlar'dan başlayıp sürecek önemli bir hareketlenme olacağını tahmin ediyorum. Ayrıca Çanakkale yerelindeki en büyük dileğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası statüye aldığı Çanakkale Havalimanı'mızdan uluslararası uçuşlara başlanması. Bunu Rus konuklarımıza da anlattık. 'Sizler ilk charter uçak seferini Çanakkale'ye getirirseniz bizim gözümüzde daha farklı bir yerde olursunuz' dedik. Buraya gelip buradan uçmak daha önemli olacaktır. 'Türkiye'de şehir merkezine en yakın havalimanı nerede?' diye sorsanız direkt Çanakkale cevabını alırsınız."

Çanakkale, Turizm, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deniz kum güneş üçlemesinin tarih ve kültürle buluştuğu Çanakkale, Rus turistleri bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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