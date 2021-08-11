Üye Girişi
Deniz, kum, güneş yerine doğa ve macera tatili - Son Dakika

Deniz, kum, güneş yerine doğa ve macera tatili

11.08.2021 00:58
Deniz, kum, güneş yerine doğa ve macera tatili, System.String[]

Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerden Rusya, Almanya ve İngiltere'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre her 100 kişiden 83'ünün yurt dışı tatil tercihinde deniz-kum-güneş ve şehir-tarih turizmi talebi yerini wellness ve doğa/macera deneyimlerinin de yaşanabileceği alternatif lokasyon...

Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerden Rusya, Almanya ve İngiltere'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre her 100 kişiden 83'ünün yurt dışı tatil tercihinde deniz-kum-güneş ve şehir-tarih turizmi talebi yerini wellness ve doğa/macera deneyimlerinin de yaşanabileceği alternatif lokasyon ve tesislere bırakacak.

Pandemiyle tatil alışkanlıları da değişti. Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkelerle yapılan araştırmada dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon Kucher & Partners tarafından 2020 yılının Mayıs ve Aralık aylarında yapılan ve salgın sonrası otel, turizm ve eğlence sektöründeki değişen tüketici davranışlarını inceleyen çalışma, 2021 yılı içinde 7 binden fazla katılımcı ile yeniden gerçekleştirildi. Araştırmaya göre son dakika rezervasyonları iki kat artacak. Tüketiciler sağlık sigortası ve son dakika iptal hakkını içeren rezervasyonlarda daha fazla ödemeye razı durumda. Her 100 kişiden 83'ünün yurt dışı tatil tercihinde deniz-kum-güneş ve şehir-tarih turizmi talebi yerini wellness ve doğa/macera deneyimlerinin de yaşanabileceği alternatif lokasyon ve tesislere bırakacak. Uzaktan çalışma konforu sunabilen tesisler, turistleri daha uzun süre ağırlayabilecek.

Rus, Alman ve İngilizlerin her iki kişisinden biri tatil için yurt dışını tercih edecek

Oldukça çarpıcı veriler içeren araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'yi en fazla ziyaret eden milletlerden Rus, Alman ve İngilizlerin yalnızca yüzde 11'i son bir yıl içerisinde yurt dışı seyahati gerçekleştirdi. Ancak, pandemi sonrasında, yurt dışı seyahatine olan tercihlerde artış bekleniyor, araştırmaya katılan yaklaşık her iki yabancıdan 1'i pandemi sonrasında yurt dışı seyahati gerçekleştirmek istediğini belirtti.

Son dakika rezervasyonunun oranı 2 kattan fazla artıyor

Pandemiden önce katılımcıların sadece yüzde 14'ü son dakika rezervasyon yaptığını belirtirken bu oran pandemiden sonra yüzde 35'e çıktı. Seyahat kısıtlamaları, vaka sayılarındaki hızlı değişikler ve COVID-19 ile ilgili devlet politikaları; son dakika rezervasyonlarına artan ilginin arkasındaki en önemli nedenler olarak öne çıkıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 31'i seyahat kısıtlamaları, yüzde 24'ü seyahat için tercih edilen destinasyondaki vaka sayılarında son durum, yüzde18'i ise COVID-19 ile ilgili değişen devlet politikaları sebebiyle son dakika rezervasyonlarını daha çok tercih edeceklerini belirtiyor. Ancak artan son dakika rezervasyon tercihlerine rağmen; katılımcıların yüzde 32'si pandemi kaynaklı endişelerin azalmasıyla birlikte erken rezervasyona yönelebileceklerini belirtiyor.

Turizm sektörü paydaşlarının, son dakika yabancı turist rezervasyonlarına hazırlıklı olması ve pandemi kaynaklı endişelerin azalmasıyla birlikte artacak seyahat planları için erken rezervasyona teşvik edecek güçlü tatil paketleri hazırlamaları oldukça önemli.

Yeni nesil tatil deneyimine talep artıyor

Araştırma, katılımcıların pandemi sonrası değişen yurt dışı seyahatlerinde yeni beklentilerini de ortaya koyuyor. Deniz-kum-güneş ya da tarih-şehir odaklı seyahat planları yerini Türkçeye 'kendini iyi hissetme hali' olarak da geçen wellness ve doğayla baş başa kalma ve macera gibi farklı deneyimler ve konseptler sunan yeni nesil tatil anlayışlarına bırakıyor. Tatilciler pandemi sonrası, farklı deneyimler sunan tatil opsiyonlarını tercih ediyor; çalışmada yer alan katılımcılarının yüzde 47'si doğa/macera odaklı, yüzde 36'sı ise wellness odaklı tatil seçenekleri ile ilgilendiklerini belirtiyor.

Turizm sektörünün ve özellikle otellerin; tatilcilere sundukları deneyimleri, yükselen trendleri göz onuna alarak değerlendirmeleri ve bu doğrultuda hizmetlerini şekillendirmeleri gerekiyor.

Uzaktan çalışarak tatil konsepti yükselişte

Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma düzenine geçen pek çok şirket uzaktan çalışan sayılarını da artırdı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre salgın nedeniyle Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 12,3'ü geçen yıl işlerini evden yürüttü. Bu oran salgın öncesinde AB'de yüzde 5 civarında seyrediyordu.

Bu yeni çalışma düzeniyle birlikte, İngilizce 'work' (iş) ve 'vacation' (tatil) kelimelerinin birleşmesinden doğan 'Workation' yani uzaktan çalışarak tatil konsepti ise yükselen tatil trendleri arasında yer alıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 10'u Workation konseptli bir tatil seçeneğini tercih etmeye istekli olduğunu belirtiyor.

Workation tatilini tercih eden katılımcıların, yüzde 52'si bu konseptte bir tatil için 1-2 hafta zaman ayırabileceğini belirtiyor. Ancak Workation tercih edenlerin yüzde 73'ü, istenilen şartlar sağlanırsa Workation için planladıkları süreyi, planlanan süreye ek 14 güne kadar uzatabileceklerini ekliyorlar. Workation tatillerinde, planlanandan daha uzun süre zaman geçirmek için aranılan en önemli koşul, güvenli ve hızlı internet bağlantısı. Workation tercih edenlerin yüzde 68'i, güvenli ve hızlı internet bağlantısı sağlandığı takdirde seyahatlerini daha uzun süreli olarak planlayabileceklerini belirtiyor. - İSTANBUL

Türkiye, turist, Rusya, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deniz, kum, güneş yerine doğa ve macera tatili - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun 00:51 ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi 00:01 Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi Maske takmayan iki kadın, ceza yazmak isteyen görevliyi tekme tokat dövdü 23:37 Maske takmayan iki kadın, ceza yazmak isteyen görevliyi tekme tokat dövdü
Eda Nur'un 22:06 Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu 21:30 Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı 20:14 Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı
Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti 20:09 Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu 19:00 Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Tehlikeli gerginlik! Başkent'te Suriyeli grubun 2 Türk'ü bıçakladığı iddiası mahalleyi sokağa döktü Tehlikeli gerginlik! Başkent'te Suriyeli grubun 2 Türk'ü bıçakladığı iddiası mahalleyi sokağa döktü         
01:15
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti         
00:00
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı         
21:37
Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi         
20:41
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü         
19:33
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü         
17:32
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 02:39:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz, kum, güneş yerine doğa ve macera tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement