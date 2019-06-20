Deniz, kum ve güneşi uzakta aramayın

Bursa'nın deniz turizminden hak ettiği payı alması hedefiyle son yıllarda Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerine önemli yatırımlar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahilleri yaza hazırladı.

Bursa'nın deniz turizminden hak ettiği payı alması hedefiyle son yıllarda Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerine önemli yatırımlar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahilleri yaza hazırladı.



Yaz tatili için ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz sahillerini tercih etmek zorunda kalan Bursalıların, Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerinden de en iyi şekilde yararlanabilmesi maksadıyla plajlardaki kaliteyi en üst seviyeye çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerindeki 24 adet halk plajı, sezona hazır hale getirilerek halkın hizmetine sunuldu. Çalışmalar kapsamında, kış aylarıyla birlikte yaşanan fırtına ve dalga hareketleri sonucunda plajlarda oluşan kirlilik temizlendi, kum kayıpları için kum takviyeleri, kum serme ve tesviye çalışmaları tamamlandı.



Bilhassa Karacabey plajları, Mudanya Eşkel, Eğerce, Mesudiye plajları ve Gemlik'te Kumsaz Plajı gibi uzun ve geniş kumsalları olan plajlarda kum eleme araçları ile kumlar elenerek, plajlar kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca ücretsiz duş ve giyinme kabinleri ile plajları temiz tutmak amacıyla konulan çöp kutularının tamir ve bakım çalışmaları da tamamlanarak montajları yapıldı. Yüzme sezonu boyunca plajlarda oluşan mevsimsel kirlilikler, yosunlar ve atıklar Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü temizlik ekipleri tarafından günlük olarak sezon boyunca temizlenmeye devam edilecek. Vatandaşların mutlu bir yüzme sezonu geçirebilmesi için gelen her türlü öneri ve şikayet değerlendirilerek, gerek çalışmalar anında yapılacak. Bayram tatiliyle birlikte hareketliliğin yaşandığı Bursa plajlarıyla vatandaşlar bu yıl da deniz, kum ve güneye kavuşmak için kilometrelerce yol kat etmeye gerek duymayacak. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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