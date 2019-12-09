Son Dakika Haberleri: Deniz kumları çekti, Akçakocalılar 'olağan' dedi
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Deniz kumları çekti, Akçakocalılar 'olağan' dedi

6 saat önce

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dün meydana gelen fırtına nedeniyle denizde oluşan dalga ve akıntı, sahilde bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki kumun çekilmesine yol açtı.

Deniz kumları çekti, Akçakocalılar 'olağan' dedi, System.String[]

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dün meydana gelen fırtına nedeniyle denizde oluşan dalga ve akıntı, sahilde bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki kumun çekilmesine yol açtı. Akçakocalılar, bu olayın her sene yaşandığını ve 'olağan' olduğunu dile getirdi.

Akçakoca ilçesinin Ayazlı mevkiinde, dün, meydana gelen fırtına nedeniyle denizde dalgalar ve akıntı oluştu. Dalgaların sert vurduğu sahilde, çeken akıntının da oluşmasıyla 3 metre derinlikteki kumlar çekildi. Akçakocalılar, bu olayın her sene yaşandığını ve olağan olduğunu söyledi.

Akçakoca'da oturan Erhan Direk, her sene aynı görüntü ile karşılaştıklarını ifade ederek, "30 senedir Akçakoca'da yaşıyorum. Her sene yaşanan normal bir durum. Her sene belli bir kumu alıyor. Bu sene biraz daha fazla almış gibi görünüyor ama her sene yaşanan normal bir durum. Şu an sorun oluşturma gibi bir durumu yok. Fazla tekne olmadığı için sorun olmuyor. Yazın başında aynı kum geri yerine geliyor. Tam kapatmasa bile düz bir şekilde geliyor. Belediyemizin yardımıyla dozerlerle birlikte düzeltiliyor. Normal bir doğa olayı" dedi.

Hakan Taş ise yazın sahilin normale döndüğünü belirterek, "7 yıldır Akçakoca'da yaşıyorum. Bu durum Akçakoca için normal bir olay. Yazları kumun gelmesi, kışın ise geri çekilmesinden dolayı, çeken akıntının da etkisi ile bu durum her sene yaşanıyor. Dalgalar kıyıya vurarak kumu geri çeker, yazında geri atar. Bize bir zararı olmuyor. Alıştığımız bir olay, yazın düzeliyor" diye konuştu.


Dalgalar, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:17 Kaynak: DHA
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Akçakoca sahilinde kum kıyıya 3 metre çekildi
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