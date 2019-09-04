Son Dakika Haberleri: Deniz küreği şampiyonlarından Vali Pekmez'e ziyaret
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Deniz küreği şampiyonlarından Vali Pekmez'e ziyaret

1 saat önce

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya'nın Sapanca Gölünde 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonasında Adıyaman Kürek Takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Deniz küreği şampiyonlarından Vali Pekmez'e ziyaret, System.String[]

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya'nın Sapanca Gölünde 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonasında Adıyaman Kürek Takımı Türkiye üçüncüsü oldu.


Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımlarla mücadelesinde önemli başarılara imza atarak memleketine dönen Adıyaman Kürek Takımı, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fikret Keleş'le birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.


Gösterdikleri başarıdan dolayı Adıyaman Kürek Takımını tek tek tebrik ederek bir süre sohbet eden Vali Aykut Pekmez, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımlarla mücadelesinde önemli başarılara imza atan sporcularımızın performansı 5 saniye fark ile Fenerbahçe Kürek takımının gerisinde kalmasına rağmen üçüncülük elde etmeyi başarmıştır. Kızlarımız sezonun son yarışı olan Türkiye Şampiyonasında büyük rakiplerini geride bırakarak çifte deniz küreği U19 Kategorisinde Türkiye ikinciliği, Erkekler ise aynı kategoride Türkiye üçüncülüğü ile ilimizi Sapanca'da en iyi şekilde temsil etmeyi başarmıştır. Sporcularımız tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:31 Kaynak: İHA
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