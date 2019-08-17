Son Dakika Haberleri: Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'na doğru
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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'na doğru

1 saat önce

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek.

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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kırkpınar parkurunda 3 bin metrede gerçekleştirilecek yarışlara çok sayıda kulübün katılması bekleniyor.
Birçok kategoride kıyasıya mücadele edecek sporcular ve kulüpleri, ilk 3'e girmeleri halinde madalya ve kupa kazanacak.
Sakarya, Türkiye, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:33 Kaynak: AA
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