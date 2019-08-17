Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'na doğru
1 saat önce
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:33 Kaynak: AA
Deniz Küreği Türkiye
Şampiyonası, 31 Ağustos-1 Eylül
tarihlerinde Sakarya
'nın Sapanca
ilçesinde düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kırkpınar
parkurunda 3 bin metrede gerçekleştirilecek yarışlara çok sayıda kulübün katılması bekleniyor.
Birçok kategoride kıyasıya mücadele edecek sporcular ve kulüpleri, ilk 3'e girmeleri halinde madalya ve kupa kazanacak.
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