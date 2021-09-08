Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek

Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde 25-26 Eylül'de düzenlenecek organizasyonda erkekler, kadınlar, master mix, master erkek-kadın ve 19 yaş altı erkek-kadın kategorilerinde sporcular kürek çekecek.

Master kategorisinde 1000, diğer kategorilerde ise 2000 metre üzerinden yapılacak mücadelelerde puan alan ekipler, Türkiye Şampiyonası finallerine direkt katılabilecek.

Organizasyonda, kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecek.