Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlarda sporcular ferdi ve takım halinde mücadele etti.

1000 ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirilen şampiyonaya, 13 kulüpten 390 sporcu katıldı.

Şampiyonada ikinci gün yarışlarının ardından final sonuçları şöyle:

C-erkekler dört çifte dümencili: 1. Altınboynuz, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Vira Denizciler

C-kadınlar iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. İzmit Sümerspor Kürek

C-kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Vira Denizciler, 3. Gerze Yelken ve Su Sporları

C-master mix iki çifte: 1. Galata Kürek "B", 2. Altınboynuz, 3. Galata Kürek

C-erkekler tek çifte: 1. ferdide Naim Talha Güneş, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek

C-erkekler iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. İstanbul Kürek, 3. Van Edremit Gençlik Spor

C-kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor

C-master kadınlar tek çifte: 1. Sevtün Algan Sofyalı, 2. Cansın Yılmaz, 3. Pınar Uysal

C-master kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Galata Kürek

C-master erkekler iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. Galata Kürek, 3. Altınboynuz "B"

Takım sıralamaları ise şöyle:

U-19 kızlar: 1.İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Altınboynuz

U-19 erkekler: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. İstanbul Kürek

C- Kadınlar: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor

C- Erkekler: 1. Altınboynuz, 2. İstanbul Kürek, 3. İzmit Sümerspor Kürek

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları, sıralamada yer alan takımların temsilcilerine ise kupaları verildi.