Deniz Kuvvetleri Dalgıç Ekibinin Musul'daki Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Dalgıç Ekibinin Musul'daki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Deniz Kuvvetleri Dalgıç Ekibinin Musul
'daki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Musul'da Dicle
Nehri üzerinde 21 Mart
2019'da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik Dalgıç ekibinin çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:30 Kaynak: İHA
Belçika İçişleri Bakanlığı, Chrtistian Luyindama Hakkında Yasal İşlem Başlattı
YSK, Yerel Seçimlerle İlgili Yayın Yasağının Kaldırılacağı Saati Açıkladı
Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama
Oyların Sayılmaya Başlamasıyla Özhaseki'den İlk Değerlendirme: Keyfimiz Yerinde