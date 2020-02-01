DENİZ KUVVETLERİ ESKİ KOMUTANI BAYAZIT HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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DENİZ KUVVETLERİ ESKİ KOMUTANI BAYAZIT HAYATINI KAYBETTİ
6 saat önce
İstanbul DHADeniz Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Oramiral Vural Bayazıt hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Oramiral Vural Bayazıt hayatını kaybetti.
İstanbul'da hayatını kaybeden Bayazıt, 1992-1995 yılları arasında Deniz Kuvvetleri'nde komutanlık yapmıştı. 86 yaşında ölen Bayazıt'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
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