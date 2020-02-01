Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Bayazıt hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Bayazıt hayatını kaybetti - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Bayazıt hayatını kaybetti

6 saat önce

İstanbul DHADeniz Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Oramiral Vural Bayazıt hayatını kaybetti.

Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Bayazıt hayatını kaybetti, System.String[]

İstanbul DHA

Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Oramiral Vural Bayazıt hayatını kaybetti.

İstanbul'da hayatını kaybeden Bayazıt, 1992-1995 yılları arasında Deniz Kuvvetleri'nde komutanlık yapmıştı. 86 yaşında ölen Bayazıt'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:34 Kaynak: DHA
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