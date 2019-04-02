Deniz Kuvvetleri Helikopteri, Miray Bebek İçin Havalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan 1 yaşındaki Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın helikopteriyle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
ÇANAKKALE'nin Gökçeada
ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan 1 yaşındaki Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'nın helikopteriyle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
Gökçeada ilçesinde, minik Miray Altundal merdivenden düşerek yaralandı. Ailesi tarafından Gökçeada Devlet Hastanesi
'ne götürülen bebeğe 'genel vücut travması ve sağ köprücük kemiğinde kırık' tanısı konularak, sevkine karar verildi. Miray bebek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'SH-70' tipi helikopteriyle kent merkezine getirilerek, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alındı. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, " Çanakkale Valiliği
'nin talebi üzerine, vücudunda kırık olduğu bildirilen bir kız çocuğu; Deniz Kuvvetlerimize ait helikopterle Gökçeada'dan Çanakkale merkezine tahliye edildi" denildi.
- Çanakkale
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:02 Kaynak: DHA
Son Dakika! Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim
İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır
Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti
313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor