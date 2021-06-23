Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ tarafından karşılanan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL, Valilik Ziyaretçi Şeref Defterini imzaladı.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem ve Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay'ın da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL'a teşekkür etti.